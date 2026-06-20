Anne Hathaway enceinte : qui est son compagnon et le père de son troisième enfant

Anne Hathaway a annoncé attendre son troisième enfant à l'âge de 43 ans dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, vendredi 19 juin. L'actrice y dévoile un ventre arrondi et confirme les rumeurs d'une nouvelle grossesse avec son mari, Adam Shulman.

C'est dans une publication accompagnée de la légende “Baby I'm Yours” que la star a officialisé sa grossesse à 43 ans. Cette annonce intervient peu après la diffusion de photos prises à Saint-Tropez par des paparazzis et relayées sur le compte DeuxMoi, sur lesquelles l'actrice laissait déjà apparaître son ventre arrondi.

Il s'agit du troisième enfant de la comédienne américaine, mariée à Adam Shulman. Le couple, uni depuis 2012, est déjà parent de deux garçons : Jonathan, né en 2016, et Jack, né en 2019. Très discrète sur sa vie privée, Anne Hathaway évoque rarement son couple, préférant protéger son intimité. Elle a toutefois confié par le passé avoir rencontré des difficultés à concevoir un enfant, ainsi qu'avoir vécu une fausse couche, un épisode qu'elle avait décrit comme particulièrement éprouvant.

Un couple loin du star-system

L'histoire entre Anne Hathaway et Adam Shulman débute en 2008, à Palm Springs, avant qu'ils ne se marient quatre ans plus tard à Big Sur, en Californie. Le couple a fait le choix délibéré de limiter ses apparitions publiques et n'est photographié ensemble que très rarement, à l'occasion de tapis rouges ou de galas. L'actrice a souvent expliqué avoir très vite ressenti une évidence entre eux et construit une relation fondée sur la confiance.

Sur le plan professionnel, l'actrice a toujours réussi à préserver sa vie personnelle malgré une forte exposition médiatique, notamment cette année avec la sortie du second opus du Diable s'habille en Prada. L'année 2026 s'annonce particulièrement chargée pour Anne Hathaway, qui est à l'affiche de cinq films, dont le très attendu "L'Odyssée", réalisé par Christopher Nolan et dont la sortie en salles est prévue en juillet 2026.