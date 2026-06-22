Ester Expósito : qui est l'actrice espagnole, qui serait en couple avec Kylian Mbappé ?

La comédienne de 26 ans est au coeur des discussions en cette Coupe du monde de football 2026 depuis des rumeurs la disant en couple avec Kylian Mbappé.

Le terrain n'est pas le seul endroit qui alimente les conversations en cette Coupe du monde de football 2026. La vie privée des footballeurs est également au cœur des discussions. Surtout celle de Kylian Mbappé : le prodige du football, attaquant de l'équipe de France, a longtemps été particulièrement discret et mystérieux au sujet de sa vie privée. Jusqu'à ce qu'il s'affiche régulièrement aux côtés d'Ester Expósito, actrice de 26 ans, depuis le début de l'année 2026. La machine à rumeurs, que le joueur ne s'est pas amusé à commenté, est lancée.

Ester Expósito est née le 26 janvier 2000 à Madrid. Elle débute sa carrière au plus jeune âge, débutant par le théâtre avant d'apparaître pour la première fois à l'écran à l'âge de 5 ans. En 2013 et 2014, elle reçoit les premières récompenses de sa carrière, alors qu'elle n'est encore qu'adolescente : le prix de la meilleure actrice dans un second rôle aux Concours de théâtre communautaire de Madrid.

Superstar grâce à Elite

C'est en 2017 qu'elle décroche ses premiers rôles majeurs à la télévision : d'abord dans la série d'Alex Pina (La Casa de Papel) intitulée Derrière les barreaux. On la retrouve également dans les séries Estoy vivo et Cuando los angeles duermen (2018). En 2018, elle décroche d'ailleurs le rôle qui va redessiner la trajectoire de sa carrière : celui de Carla Roson Caleruega, jeune héritière de la série Elite sur Netflix. Ce rôle lui apporte une renommée international et elle le tiendra sur les trois premières saisons.

Après avoir quitté Elite, Ester Expósito réapparaît en 2022 dans le film d'horreur Venus, inspiré d'un récit de Lovecraft. Elle a également retrouvé Netflix en apparaissant dans la série d'aventure Bandidos. Mais rien qui n'a encore eu l'écho d'Elite à ce jour, ce qui ne l'empêche pas d'affoler les compteurs d'Instagram, où elle cumule 24 millions d'abonnés. Elle a également été égérie de la marque de chaussure Doble Victoria et ambassadrice Ralph Lauren.

Avant de faire l'objet de rumeurs avec Kylian Mbappé, Ester Expósito a fréquenté l'acteur mexicain Alejandro Speitzer de 2019 à 2021 puis l'acteur uruguayen Nicolás Furtado de 2021 à 2023.