Zendaya et Tom Holland à Paris : les jeunes mariés très complices pour la promo de "Spider-Man Brand New Day"

La promotion du prochain épisode de "Spider-Man" est l'occasion pour les deux jeunes mariés de vivre une lune de miel à travers l'Europe. Ils étaient à Paris ce mercredi 24 juin.

C'est l'un des couples qui fait le plus parler sur les réseaux sociaux. Depuis que leur relation a été officialisée fin 2021, Tom Holland et Zendaya font tourner la tête du public et de la presse. Très discrets, ils se sont dit "oui" et affichent leur amour à l'occasion de la promotion du film Spider-Man : Brand New Day (en salles le 29 juillet 2026). Ce mercredi 24 juin, ils étaient présents à Paris, capitale de l'amour, pour un événement organisé à l'UGC de Bercy.

Tom Holland et Zendaya se sont une nouvelle fois montrés très complices sur le tapis rouge parisien, échangeant des gestes tendres, des rires et des regards amoureux. De quoi conquérir les fans français, présents en très grand nombre pour l'occasion, et ce, malgré la canicule qui sévit à Paris.

© Aurelien Morissard/AP/SIPA (publiée le 25/06/2026)

Les deux tourtereaux se sont rencontrés sur le tournage de la franchise Spider-Man en 2017. Mais alors que les spéculations allaient bon train, il aura fallu attendre le 19 novembre 2021 pour que Zendaya et Tom Holland officialisent leur relation. Sur les réseaux sociaux et dans la vie, ils sont très discrets, parlant de temps en temps de l'autre dans les médias, mais gardant très secrète leur vie privée.

En janvier 2025, on apprend juste après la cérémonie des Golden Globes que les deux comédiens se sont fiancés. Le 1er mars 2026, le styliste Law Roch confirme que le jeune couple, âgés de 30 et 29 ans, s'est marié, ce qu'a plus tard confirmé à demi-mot Tom Holland. Le 15 juin dernier, il a déclaré au magazine Esquire qu'il avait trouvé "sa personne", que son couple avait de quoi "passer l'épreuve du temps" et que toute sa famille "était présente" pour le mariage.