Eva Green hospitalisée : "c'était vraiment sérieux", comment va l'actrice ?

L'actrice s'est blessée sur le tournage de la troisième saison de la série "Mercredi" et a été transportée à l'hôpital.

La comédienne Eva Green, connue pour ses rôles dans Casino Royale et dans plusieurs des films de Tim Burton, a été transportée à l'hôpital après avoir été victime d'une chute sur le tournage de la saison 3 de Mercredi. Selon les informations du tabloïd britannique The Sun, l'incident se serait produit près de Dublin, en Irlande.

Une source citée par le média affirme que la comédienne souffrirait d'une blessure à la jambe, un incident qui serait "vraiment sérieux". La star française de 45 ans, fille de Marlène Jobert, a été conduite à l'hôpital pour recevoir des soins. "Elle se remet bien", ajoute cette même source, toujours dans les colonnes du Sun. En conséquences, le tournage de Mercredi a été temporairement interrompu et doit réorganiser son planning de production en l'absence de la comédienne.

Eva Green a en effet été annoncée dans un rôle important : celui d'Ophélia Frump, soeur de Morticia Addams (Catherine Zeta-Jones) et mystérieuse tante de l'héroïne incarnée par Jena Ortega. On apprenait en effet à la fin de la saison 2 de Mercredi, au cours d'une vision, qu'Ophélia est portée disparu après s'être évadée d'un hôpital psychiatrique, où elle avait été internée par sa mère, Hester Frump.

Actrice de super-productions américaines

Fille de l'actrice Marlène Jobert et de Walter Green (un chirurgien-dentiste franco-suédois), Eva Green s'est particulièrement illustré à Hollywood. Elle a joué dans Kingdom of Heaven et dans de nombreuses superproductions. C'est le rôle de Vesper Lynd, grand amour de James Bond depuis Casino Royale (2006), qui la révèle auprès du public.

Eva Green a également joué dans A la croisée des mondes : la Boussole d'or (2007), Sin City : j'ai tué pour elle (2014), 300 : la naissance d'un empire (2014) et dans la série télévisée Penny Dreadful, de 2014 à 2016. Depuis 2012, elle est l'une des muses de Tim Burton, sous la direction duquel elle a joué dans Dark Shadows (2012), Miss Peregrine et les enfants particuliers (2016) et Dumbo (2019).

Eva Green a également fait quelques incursions au sein du cinéma français : Proxima (2019) lui permet de décrocher sa première nomination pour le César de la meilleure actrice. Elle incarne également en 2023 Milady de Winter dans l'adaptation des Trois Mousquetaires, avec François Civil et Vincent Cassel.