Mort de Michael Byrne : "Harry Potter", "Indiana Jones"... Les films dans lesquels vous l'avez vu

L'acteur britannique Michael Byrne est décédé le 20 juin dernier à l'âge de 82 ans.

L'acteur britannique Michael Byrne, qui avait tenu des petits rôles dans les sagas Harry Potter et Indiana Jones, est mort à l'âge de 82 ans. Il est décédé le 20 juin dernier, mais la nouvelle de sa disparition n'a été rendue publique que ce mardi 30 juin 2026. Les causes de sa mort n'ont pas été révélées, rapporte le Guardian dans sa nécrologie.

Né le 7 novembre 1943, Michael Byrne avait plusieurs films à son actif, pour des rôles secondaires principalement. Il était surtout connu pour avoir joué le rôle du méchant du film, colonel Vogel dans Indiana Jones et la Dernière Croisade en 1989. Mais il a également fait une apparition dans le septième film de la franchise Harry Potter en 2010, dans le rôle d'une version plus âgée de Gellert Grindelwald, le temps d'une courte scène des Reliques de la mort partie 1.

Michael Byrne avait également joué dans le film Braveheart face à Mel Gibson, dans le rôle du soldat nationaliste Smythe, en 1995. On l'a également aperçu dans le film James Bond Demain ne meurt jamais sous la casquette de l'amiral Kelly, ainsi que dans le film Gangs of New York de Martin Scorsese, sorti en 2003.

Mais c'est surtout à la télévision britannique que Michael Byrne s'est illustré. Au début des années 2000, il a tenu des rôles dans la mini-série américaine Empire, et a également fait des apparitions dans Arrested Development, Grey's Anatomy. Il a surtout joué Ted Page dans plusieurs épisodes de Coronation Street en 2009 et 2010, et dans Lightfields en 2013.