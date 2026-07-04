Mariage de Taylor Swift et Travis Kelce : Ed Sheeran, Selena Gomez, Steven Spielberg, Jessica Alba... des stars présentes mais une grande absente

Le mariage de Taylor Swift et Travis Kelce a eu lieu le vendredi 3 juillet au Madison Square Garden de New York. L'événement, tenu plus que secret, a rassemblé 1000 invités parmi lesquels Bradley Cooper, Ed Sheeran, Selena Gomez ou encore Jimmy Fallon, Jessica Alba, Steven Spielberg et Gwen Stefani.

C'est officiel : Taylor Swift et Travis Kelce se sont mariés ! La superstar de la pop et le joueur de football américain vedette des Chiefs de Kansas City, tous deux âgés de 36 ans, se sont dit "oui" devant 1000 invités le vendredi 3 juillet 2026 lors d'une somptueuse cérémonie au Madison Square Garden, célèbre salle omnisport de New York. L'annonce a été officiellement confirmée par le représentant de la chanteuse au magazine People, tandis que les écrans géants extérieurs de l'arène affichaient le message « JUST&T MARRIED! » pour célébrer l'événement.

La haute couture à l'honneur

Les mariés ont fait confiance à la maison Christian Dior Haute Couture. Leurs tenues ont été dessinées sur mesure par Jonathan Anderson, le directeur artistique de la marque. Il s'agit d'ailleurs de la toute première robe de mariée haute couture conçue par le designer pour une célébrité de renommée mondiale. Pour parfaire leurs looks, les époux portaient des chaussures Christian Louboutin personnalisées, et Taylor Swift arborait des bijoux signés Cartier.

Un ballet de star mondiales

Brisant la tradition, le couple n'avait pas de demoiselles ni de garçons d'honneur. C'est Austin Swift, le frère de Taylor, qui a officié comme témoin d'honneur de la mariée, tandis que Jason Kelce épaulait son frère Travis. Contre toute attente, l'union des deux familles a été célébrée par un ami de longue date, l'acteur Adam Sandler. Une pluie de stars a également été aperçue à Manhattan pour l'occasion, parmi lesquelles Gigi Hadid, Bradley Cooper, Hugh Grant, Selena Gomez, Zoë Kravitz ou encore Jimmy Fallon, Chris Rock, Hugh Grant et sa femme Anna Elisabet Eberstein, l'ancien footballer Tom Brady, le réalisateur Steven Spielberg, l'actrice Jessica Alba, l'acteur Ethan Hawke, la chanteuse Gwen Stefani, ou encore le chanteur Ed Sheeran, selon CNN.

En revanche, Blake Lively n'était pas au mariage, selon InStyle. Autrefois meilleure amie de Taylor Swift, les deux se sont éloignées avec le procès entre l'actrice et Justin Baldoni. Les deux anciennes amies n'auraient plus été en contact pendant plusieurs mois. Selon des sources proches des deux futurs époux, qui se sont confiées cette fois à Page Six et Rolling Stone, la chanteuse Stevie Nicks (Fleetwood Mac) devait être présente et chanter lors de la soirée. Elle est d'ailleurs très proche de Taylor Swift, et avait chanté avec elle sur la version CD de l'album "The tortured poets department", en 2024.

Les festivités de la veille

Les célébrations avaient débuté dès le jeudi soir avec un dîner de répétition intimiste organisé au Infosys Theatre, situé dans l'enceinte du Madison Square Garden. Les proches du couple, incluant Selena Gomez, Jack Antonoff ou encore Lena Dunham, sont arrivés vêtus de tenues pailletées et de robes aux tons de pierres précieuses. Pour transformer l'arène sportive en un lieu féerique, des préparatifs colossaux avaient commencé dès le début de la semaine, avec des camions déchargeant des tonnes d'équipements, du gazon et des boîtes mystérieuses étiquetées « Garden Party » et « Mirror Ball ».

Un élan de générosité

Fidèles à leur réputation, les jeunes mariés ont tenu à marquer l'événement par un geste philanthropique spectaculaire. La veille du mariage, le porte-parole de Taylor Swift a révélé que la gagnante de 14 Grammy Awards et son compagnon avaient fait un don impressionnant de 26 millions de dollars à diverses organisations caritatives, notamment Feeding America, l'A.S.P.C.A. (pour la protection des animaux) et la fondation de la chanteuse de country Dolly Parton, Imagination Library, qui offre des livres aux enfants.

Un secret qui ne plait pas à tout le monde

En revanche, l'aura de secret qui régnait autour du mariage de Taylor Swift et Travis Kelce ne plaisait pas à tout le monde. Auprès de Rob Shuter, l'un des convives s'agaçait vendredi que seules des informations sporadiques (la date et le lieu du mariage) aient été données, sans plus de détails : "Taylor et Travis poussent le secret trop loin. Tout le monde comprend le désir de préserver son intimité, mais à un moment donné, on a l'impression qu'ils ne font pas confiance aux personnes qu'ils invitent." Selon une autre source : "C’est un mariage, pas un sommet pour la paix au Moyen-Orient", aurait-t-il confié anonymement à Naughty but Nice. "Les gens ont des enfants, un travail, des entreprises et des projets de voyage. On leur demande de bloquer deux jours entiers et d’attendre les instructions. Les invités sont exaspérés".

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