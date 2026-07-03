Mariage de Taylor Swift et Travis Kelce : "ils poussent le secret trop loin", cet invité s'agace de l'organisation

Le mariage de Taylor Swift et Travis Kelce devrait se tenir ce vendredi 3 juin au Madison Square Garden, selon plusieurs indices. Mais l'événement est tellement gardé secret qu'il agace certains des convives.

Le mariage de l'année (pour la presse people en tout cas) va bientôt débuter. Selon les dernières rumeurs et les médias américains, la chanteuse Taylor Swift et le footballeur Travis Kelce devraient s'unir ce vendredi 3 juin au Madison Square Garden, mythique salle de New York. Un dîner de répétition devait se tenir ce jeudi 2 juillet, selon la chaîne d'information américaine CNN, avant la grande réception ce vendredi soir.

Plusieurs indices viennent confirmer la date de l'événement. D'abord, l'important système de sécurité mis en place autour du Madison Square Garden depuis hier. Le maire de New York, Zohran Mamdani, avait déjà laissé entendre que le mariage de l'interprète de "Shake it Off" et du joueur des Chiefs de Kansas City se déroulerait ce week-end : "S’il se trouve que vous vous mariez au Madison Square Garden ce week-end, vous resterez en intérieur au frais, et je pense que c’est un bon exemple à suivre pour toute la ville de manière générale", a-t-il déclaré au cours d'une conférence de presse mardi. Une société événementielle a d'ailleurs demandé une autorisation pour organiser un événement près du Madison Square Garden et une fermeture des rues de jeudi à samedi, selon un responsable municipal à CNN et des sources policières.

En revanche, l'aura de secret qui règne autour du mariage de Taylor Swift et Travis Kelce ne plaît pas à tout le monde. Auprès de Rob Shuter, l'un des convives s'agace que seuls des informations sporadiques (la date et le lieu du mariage) n'ait été donné, sans plus de détails : "Taylor et Travis poussent le secret trop loin. Tout le monde comprend le désir de préserver son intimité, mais à un moment donné, on a l'impression qu'ils ne font pas confiance aux personnes qu'ils invitent." Selon une autre source : "C’est un mariage, pas un sommet pour la paix au Moyen-Orient", aurait-t-il confié anonymement à Naughty but Nice. "Les gens ont des enfants, un travail, des entreprises et des projets de voyage. On leur demande de bloquer deux jours entiers et d’attendre les instructions. Les invités sont exaspérés".

CNN assure que Taylor Swift et Travis Kelce avaient prévu deux cérémonies pour leur mariage. La première à 18h jeudi aurait servi de "répétition", un concept américain qui permet de répéter la soirée et inviter les personnes les plus proches. Une centaine de personnes était conviée. La seconde cérémonie est prévue ce vendredi. Ce "cocktail" qui aurait pour dress code "black tie" débutera fin d'après-midi, et durera jusqu'à 4 heures du matin. Cette fois, 1000 personnes devraient être présentes.

Quels invités présents au mariage de Taylor Swift ?

Le mariage de Taylor Swift et Travis Kelce reste très secret. On sait peu de choses sur les personnes invitées ou non à l'événement, mais plusieurs célébrités devraient être invitées. En revanche, certaines célébrités sont déjà arrivés à New-York, ce qui laisse présager qu'ils sont là pour l'union de la chanteuse de "Love Story" et du footballeur : les chanteurs et musiciens Aaron Dessner, Suki Waterhouse, Ed Sheeran, Camila Cabello, Sabrina Carpenter, les actrices Anya Taylor-Joy et Lena Dunham. Du côté du marié, ce sont des sportifs qui ont été repérés par le magazine People, comme Brock Bowers, Matthew Stafford, Beau Allen, Creed Humphrey, George Kittle et Greg Olsen.

On peut s'attendre à la venue de la chanteuse Selena Gomez et de son mari, Benny Blanco, puisque la première est très proche de Taylor Swift. Page Six cite également plusieurs autres noms, comme le joueur de football Kyle Juszczyk, l'acteur oscarisé Adrien Brody, l'actrice Zoë Kravitz, les chanteuses du groupe Haim, le top model Gigi Hadid, l'actrice Cara Delevingne ou encore le coach des Kansas City Chief Andy Reid.

En revanche, la présence de Blake Lively n'est pas assurée. Autrefois meilleures amies, elles se sont éloignées lorsque la seconde a affronté Justin Baldoni en justice et que des échanges privés avec la chanteuse de "All too well" sont sortis au cours de l'affaire. Selon des informations de US Weekly, Blake Lively ne serait probablement pas invitée au mariage de Taylor Swift, puisque les deux anciennes amies n'auraient plus été en contact pendant plusieurs mois.

Selon des sources proches des deux futurs époux, qui se sont confiées cette fois à Page Six et Rolling Stones, la chanteuse Stevie Nicks (Fleetwood Mac) devrait être présente et chanter lors de la soirée. Elle est d'ailleurs très proche de Taylor Swift, et avait chanté avec elle sur la version CD de l'album "The tortured poets department", en 2024.

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