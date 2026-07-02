Mariage de Taylor Swift et Travis Kelce : date, invités, dress code... Tout ce qu'on sait déjà sur l'événement people de l'année

Le mariage de Taylor Swift et Travis Kelce devrait se tenir ce week-end au Madison Square Garden de New York. Quelques informations ont commencé à filtrer sur l'événement très sélect.

C'est LE mariage de l'année pour la presse people. La chanteuse Taylor Swift et le footballeur Travis Kelce pourraient s'unir ce week-end au Madison Square Garden, mythique salle de New York. Le couple s'était fiancé en août dernier, et de nombreuses rumeurs circulent depuis sur l'organisation de l'événement. Selon la chaîne d'information américaine CNN, leur union devrait bel et bien se dérouler cette semaine, et plus précisément ce jeudi 2 juillet et vendredi 3 juillet (dans la nuit de vendredi et samedi en France, en raison du décalage horaire).

Le maire de New York, Zohran Mamdani, avait déjà laissé entendre que le mariage de l'interprète de "Shake it Off" et du joueur des Chiefs de Kansas City se déroulerait ce week-end : "S’il se trouve que vous vous mariez au Madison Square Garden ce week-end, vous resterez en intérieur au frais, et je pense que c’est un bon exemple à suivre pour toute la ville de manière générale", a-t-il déclaré au cours d'une conférence de presse mardi. Une société événementielle a d'ailleurs demandé une autorisation pour organiser un événement près du Madison Square Garden et une fermeture des rues de jeudi à samedi, selon un responsable municipal à CNN et des sources policières.

CNN assure que Taylor Swift et Travis Kelce ont prévu deux cérémonies pour leur mariage. La première à 18h ce jeudi servira de "répétition", un concept américain qui permet de répéter la soirée et inviter les personnes les plus proches. Une centaine de personnes y sont conviées. La seconde cérémonie est prévue pour vendredi. Ce "cocktail" débutera fin d'après-midi, et durera jusqu'à 4 heures du matin. Cette fois, 1000 personnes devraient être présentes.

Quels invités présents au mariage de Taylor Swift ?

Le mariage de Taylor Swift et Travis Kelce reste très secret. On sait peu de choses sur les personnes invitées ou non à l'événement, mais plusieurs célébrités devraient être invitées. On peut s'attendre à la venue de la chanteuse Selena Gomez et de son mari, Benny Blanco, puisque la première est très proche de Taylor Swift, tout comme Ed Sheeran et son épouse. Page Six cite également plusieurs noms, comme le joueur de football Kyle Juszczyk, l'acteur oscarisé Adrien Brody, l'actrice Zoë Kravitz, les chanteuses du groupe Haim, la chanteuse Suki Waterhouse, le top model Gigi Hadid, l'actrice Cara Delevingne ou encore le coach des Kansas City Chief Andy Reid.

Selon des sources proches des deux futurs époux, qui se sont confiées cette fois à Page Six et Rolling Stones, la chanteuse Stevie Nicks (Fleetwood Mac) devrait être présente et chanter lors de la soirée. Elle est d'ailleurs très proche de Taylor Swift, et avait chanté avec elle sur la version CD de l'album "The tortured poets department", en 2024.

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