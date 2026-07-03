Danny Glover atteint d'Alzheimer : "je peux vivre avec dans une certaine mesure", les confidences de la star de L'Arme Fatale

L'acteur américain Danny Glover a annoncé être atteint d'Alzheimer et s'est confié sur sa vie avec la maladie.

L'acteur américain Danny Glover, connu pour ses rôles dans L'Arme fatale, a annoncé être atteint de la maladie d'Alzheimer. L'annonce a été faite au cours d'une interview dans l'émission matinale de la chaîne NBC, le mercredi 1er juillet. "Je peux vivre avec, dans une certaine mesure", a rassuré le comédien, avant de tempérer : "Je suis sûr qu'à mesure qu'elle progresse, les choses vont être différentes et changer."

La maladie neurodégénérative d'Alzheimer est un type de démence qui provoque des troubles de la mémoire, du comportement et de la pensée. Les symptômes s'aggravent lentement au fil du temps, jusqu'à interférer dans les tâches de la vie quotidienne. Danny Glover a expliqué que la maladie avait déjà affecté son élocution et ralenti ses mouvements. Avant de remercier sa famille qui le soutient : "Ils sont là pour moi", a-t-il insisté.

Né le 22 juillet 1946, Danny Glover a débuté sa carrière au théâtre avant de se faire un nom au cinéma. Il est surtout connu pour avoir incarné le détective Roger Murtaugh aux côtés de Mel Gibson dans L'Arme fatale, de 1987 à 1998. Il a également joué dans les films La Couleur pourpre en 1985, Witness avec Harrison Ford en 1985, Predator 2 en 1990, ou Beloved en 1998. L'acteur a également reçu un Oscar d'honneur en 2022. A la télévision, on l'a vu de manière récurrente dans les séries Urgences et Capitaine Furillo.

Danny Glover a également une société de production de films et de documentaires socialement engagés, Louverture films. C'est également un militant engagé pour la lutte pour les droits civiques, l'égalité raciale, les droits des travailleurs et les causes humanitaires à travers le monde.



