Louis de Funès était très jaloux de Bourvil : quand l'acteur menaçait de faire grève sur le tournage d'un film culte

Louis de Funès et Bourvil, les deux légendes de la comédie françaises, ont partagé plusieurs fois l'affiche. Mais derrière le duo sympathique, des frictions ont pu naître en coulisses.

Dans les années 1960 et 1980, Louis de Funès et Bourvil étaient de véritables légendes du cinéma français. Le premier a joué dans plus de 150 films, a réalisé des audiences télévisées records, et s'est distingué dans le rôle du personnage impulsif, râleur et autoritaire qu'on connaît. Le second, plus tendre et mesuré dans son jeu, a alterné les comédies et les drames entre les années 1950 et 1970, dans des films devenus des grands classiques du cinéma français.

Ce jeudi 9 juillet, France 2 diffuse le documentaire Et ça vous fait rire ? Les deux font la paire qui revient sur les plus grands tandems de la comédie française. Parmi eux, on compte donc bien évidemment Louis de Funès et Bourvil, qui ont partagé l'affiche dans deux des plus grandes comédies du cinéma français : Le Corniaud et La Grande Vadrouille.

Les deux comédiens ont toujours travaillé dans la plus grande cordialité : "On m'a souvent demandé si ça ne m'avait pas gêné de travailler avec Bourvil. Pas le moins du monde. Je crois que nous nous complétons merveilleusement", commentait Louis de Funès dans le magazine Ciné-Revue. "Il a été d'une grande gentillesse avec moi. Il a accepté mon nom à côté du sien, au-dessus du titre, comme l'avait fait d'ailleurs Jean Marais dans Fantômas. C'étaient pourtant eux les stars alors que je n'étais pas grand-chose. Grâce à eux, celui qui était toujours en bas de l'affiche s'est retrouvé un jour en haut. C'est important dans une carrière. S'ils m'avaient laissé en bas, j'aurais pu y rester longtemps."

De Funès tellement jaloux de Bourvil qu'il a menacé de faire grève

Mais l'entente n'était pas toujours au beau fixe, surtout lorsque Bourvil, qui avait joué dans Le jour le plus long ou La Cuisine au beurre, était plus connu que de Funès, qui n'avait pas encore tourné dans ses plus grands succès. Ce dernier a même piqué une crise de jalousie mémorable sur le tournage du film Le Corniaud ! Un secret de coulisses resté dans les annales du cinéma.

Dans ses mémoires, le réalisateur Gérard Oury se souvient d'un incident, fin août 1964, qui va chambouler le tournage du Corniaud ! lorsque l'un des enfants de son assistant va accidenter la Jaguar verte que l'on voit dans le film. En attendant que la voiture soit remplacée, Bourvil enchaîne les scènes, tandis que Louis de Funès patiente.

Gérard Oury décide alors de présenter les premiers rushs à l'équipe du film. Présent ce jour-là, Louis de Funès a alors piqué une colère noire en voyant tant de scènes confiées à son acolyte alors que lui n'a pas (encore) son quart d'heure réservé dans le film. "Quel couillon j'ai été, quel manque de psychologie !", commentera Gérard Oury par la suite . "Inviter Louis à des rushes dont je sais qu'il est presque totalement absent."

Louis de Funès s'agace et menace de faire "la grève du masque", il refuse de faire la moindre grimace ou expression extravagante. "Puisque c'est comme ça, je ne joue plus", aurait-il déclaré. La grève en question dure heureusement seulement 24 heures, le temps de monter la fameuse scène de la douche où Luis de Funès va démontrer tout son talent comique. Mais Gérard Oury a toujours regretté cet épisode, comme il le confie dans ses mémoires : "Mon cœur se serre chaque fois que je revois Le Corniaud !. Je sais exactement à quel endroit du film se trouve le plan où Louis ne joue plus. Il pense que son ami l'a trahi. Cela me rend rétrospectivement très malheureux."