Sam Neill : de quoi est mort l'acteur de Jurassic Park ? Une maladie évoquée

Sam Neill, acteur néo-zélandais connu pour avoir joué dans "Jurassic Park", est mort à l'âge de 78 ans ce lundi 13 juillet 2026.

Sam Neill, l'acteur néo-zélandais qui s'est fait connaître grâce à Jurassic Park, La Leçon de Piano, Dead Calm ou In the mouth of madness, est décédé, a-t-on appris ce lundi 13 juillet 2026. Il était âgé de 78 ans. C'est sa famille qui a annoncé la triste nouvelle sur le compte Instagram officiel du comédien : "C'est avec une grande triste que le whanau (famille) de Sam Neill annonce son décès ce lundi 13 juillet, à Sydney, Australie", peut-on lire.

Les causes du décès de Sam Neill n'ont pas été explicitées : "Sam était entouré de sa famille et nous a quittés avec la dignité qui a défini toute sa vie. Ce décès était soudain et inattendu, mais nous sommes soulagés que Sam n'ait pas été touché par le cancer. Nous voulons exprimer nos plus profondes gratitudes à l'équipes de l'hôpital Saint Vincent pour leur soutien. Plus de détails seront communiqués ultérieurement, mais pour l’heure, au nom de la famille, nous vous demandons de respecter leur intimité pendant cette période de deuil incommensurable."

Sam Neill avait révélé qu'il avait été diagnostiqué d'un lymphome T angio-immunoblastique en 2022. Il déclarait alors au magazine Australian Story, en octobre 2023, "n'avoir absolument pas peur de mourir. Cela ne m’inquiète pas. Cela ne m’a jamais inquiété, depuis le début. Mais cela m’agacerait, car il y a des choses que je veux encore faire." Il était alors sous chimiothérapie et avait fini par suivre un traitement de pointe qui lui avait permis de guérir du cancer, comme il l'a déclaré en avril dernier. "Je viens de passer un scanner et il n'y a plus aucune trace de cancer dans mon corps, c'est extraordinaire", s'enthousiasmait-il au micro de la chaîne australienne 7News.

Les films de Sam Neill

Né le 14 septembre 1947, Sam Neill a débuté sa carrière dans Sleeping Dogs en 1977, l'un des premiers films néo-zélandais à être diffusé à l'international. Il s'est d'abord illustré dans de petits rôles, notamment dans A la poursuite d'octobre rouge en 1990 de John McTiernan, dans Event Horizon en 1997 de Paul WS Anderson, ou dans L'Homme qui murmurait à l'oreille des chevaux de Robert Redford en 1998. Il a également donné la réplique à Nicole Kidman dans le thriller psychologique Dead Calm en 1989.

Mais son rôle le plus marquant reste celui du professeur Alan Grant qu'il incarne dans plusieurs épisodes de la franchise Jurassic Park. Il incarne ce paléontologue cynique et mal à l'aise avec la paternité dans le premier épisode, réalisé par Steven Spielberg et sorti en 1993. La même année, il joue dans un autre de ses grands films : La leçon de piano, de Jane Campion, qui remporte la Palme d'or.

Sam Neill s'est également illustré à la télévision, dans la série Reilly : Ace of Spies (1983), Hallmark (1998-2006), Les Tudors (2007) mais aussi, plus récemment, dans la série Peaky Blinders de 2013 à 2014 : il jouait l'inspecteur de police corrompu Chester Campbell. Dernièrement, c'est dans la série Peacock Apples Never Fall sorti en 2024 qu'il s'était illustré.

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