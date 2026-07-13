Sam Neill : de quoi est mort l'acteur de Jurassic Park ? Une maladie évoquée
Sam Neill, acteur néo-zélandais connu pour avoir joué dans "Jurassic Park", est mort à l'âge de 78 ans ce lundi 13 juillet 2026.
Sam Neill, l'acteur néo-zélandais qui s'est fait connaître grâce à Jurassic Park, La Leçon de Piano, Dead Calm ou In the mouth of madness, est décédé, a-t-on appris ce lundi 13 juillet 2026. Il était âgé de 78 ans. C'est sa famille qui a annoncé la triste nouvelle sur le compte Instagram officiel du comédien : "C'est avec une grande triste que le whanau (famille) de Sam Neill annonce son décès ce lundi 13 juillet, à Sydney, Australie", peut-on lire.
Les causes du décès de Sam Neill n'ont pas été explicitées : "Sam était entouré de sa famille et nous a quittés avec la dignité qui a défini toute sa vie. Ce décès était soudain et inattendu, mais nous sommes soulagés que Sam n'ait pas été touché par le cancer. Nous voulons exprimer nos plus profondes gratitudes à l'équipes de l'hôpital Saint Vincent pour leur soutien. Plus de détails seront communiqués ultérieurement, mais pour l’heure, au nom de la famille, nous vous demandons de respecter leur intimité pendant cette période de deuil incommensurable."
Sam Neill avait révélé qu'il avait été diagnostiqué d'un lymphome T angio-immunoblastique en 2022. Il déclarait alors au magazine Australian Story, en octobre 2023, "n'avoir absolument pas peur de mourir. Cela ne m’inquiète pas. Cela ne m’a jamais inquiété, depuis le début. Mais cela m’agacerait, car il y a des choses que je veux encore faire." Il était alors sous chimiothérapie et avait fini par suivre un traitement de pointe qui lui avait permis de guérir du cancer, comme il l'a déclaré en avril dernier. "Je viens de passer un scanner et il n'y a plus aucune trace de cancer dans mon corps, c'est extraordinaire", s'enthousiasmait-il au micro de la chaîne australienne 7News.
Les films de Sam Neill
Né le 14 septembre 1947, Sam Neill a débuté sa carrière dans Sleeping Dogs en 1977, l'un des premiers films néo-zélandais à être diffusé à l'international. Il s'est d'abord illustré dans de petits rôles, notamment dans A la poursuite d'octobre rouge en 1990 de John McTiernan, dans Event Horizon en 1997 de Paul WS Anderson, ou dans L'Homme qui murmurait à l'oreille des chevaux de Robert Redford en 1998. Il a également donné la réplique à Nicole Kidman dans le thriller psychologique Dead Calm en 1989.
Mais son rôle le plus marquant reste celui du professeur Alan Grant qu'il incarne dans plusieurs épisodes de la franchise Jurassic Park. Il incarne ce paléontologue cynique et mal à l'aise avec la paternité dans le premier épisode, réalisé par Steven Spielberg et sorti en 1993. La même année, il joue dans un autre de ses grands films : La leçon de piano, de Jane Campion, qui remporte la Palme d'or.
Sam Neill s'est également illustré à la télévision, dans la série Reilly : Ace of Spies (1983), Hallmark (1998-2006), Les Tudors (2007) mais aussi, plus récemment, dans la série Peaky Blinders de 2013 à 2014 : il jouait l'inspecteur de police corrompu Chester Campbell. Dernièrement, c'est dans la série Peacock Apples Never Fall sorti en 2024 qu'il s'était illustré.
10:04 - Sam Neill avait annoncé être guéri du cancer
En avril dernier, Sam Neill avait pris la parole au micro de la chaîne australienne 7News pour annoncer que son cancer était guéri, après cinq ans de combat contre la maladie, de la chimiothérapie et un traitement de pointe. "Je viens de passer un scanner et il n'y a plus aucune trace de cancer dans mon corps, c'est extraordinaire", a-t-il affirmé. "Je suis vraiment ravi que cela soit possible." A l'annonce de sa mort, ses proches ont effectivement annoncé que le décès était "soudain et inattendu" mais que l'acteur était "guéri du cancer".
09:30 - Sam Neill a joué dans plusieurs films Jurassic Park
Le rôle le plus marquant de Sam Neill reste probablement celui du professeur Alan Park, paléontologue cynique qui a des problèmes avec sa relation aux enfants, dans les films Jurassic Park. Il a incarné ce rôle dans plusieurs longs-métrages de la franchise : le premier réalisé par Steven Spielberg, le troisième par Joe Johnston, et Jurassic World Dominion par Colin Trevorrow. Dans une interview de 2001, il décrivait son personnage comme un homme d'une "immense ambivalence. Il sait que Jurassic Park est un endroit horrible et qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'un dinosaure en liberté. Mais comme il vit et respire dinosaures, il les trouve absolument fascinants."
09:06 - Sam Neill aurait pu être James Bond
Si la carrière de Sam Neill est ponctuée de succès critiques et populaires et de prestations marquantes, l'acteur aurait pu jouer un rôle iconique : celui de James Bond. Il avait auditionné pour Tuer n'est pas jouer, en 1987. Mais dans une interview datant de 2021, Sam Neill avait révélé qu'il était soulagé de ne pas avoir eu le rôle : "Je me suis senti tellement mal à l'aise toute la journée pendant le tournage. Ça n'en finissait plus", a-t-il déclaré. "Je suis tellement soulagé qu'ils aient proposé le rôle à quelqu'un d'autre. On n'a vraiment pas envie d'être le James Bond que personne n'aime. C'est un sort pire que la mort." Le rôle sera finalement revenu à Timothy Dalton.
08:45 - Qu'est-ce que le lymphome T angio-immunoblastique, maladie dont souffrait Sam Neill ?
Sam Neill avait annoncé en octobre 2023 qu'il souffrait d'un lymphome T angio-immunoblastique. Il s'agit d'un cancer du système lymphatique, qui touche le plus souvent les adultes de plus de 60 ans. Située au niveau des ganglions lymphatiques, elle peut aussi la rate, le foie, la moelle osseuse, la peau ou d'autres organes. Mais les proches de l'acteur ont déclaré ce lundi que Sam Neill a été épargné par le cancer, suggérant que son décès est lié à autre chose.
08:37 - Sam Neill était malade
Si les causes précises du décès de Sam Neill n'ont pas été communiquées à ce stade, on savait déjà que l'acteur de Jurassic Park était malade. Il avait révélé en octobre 2023 qu'il avait été diagnostiqué d'un lymphome T angio-immunoblastique, un an avant sa déclaration publique. "Je n'ai absolument pas peur de mourir", disait-il alors au magazine Australian Story. "Cela ne m’inquiète pas. Cela ne m’a jamais inquiété, depuis le début. Mais cela m’agacerait, car il y a des choses que je veux encore faire."
08:26 - "Un décès soudain et inattendu"
La mort de Sam Neill a provoqué un choc, particulièrement sur ses proches. Dans un post Instagram sur son compte officiel, ils déclarent que ce décès est "soudain et inattendu". Ils se sont toutefois dit "soulagés qu'il n'ait pas été touché par le cancer". Les détails et les causes précises de la mort de l'acteur de Jurassic Park seront partagées ultérieurement.
08:18 - L'acteur Sam Neill est mort
L'acteur Sam Neill, connu pour avoir incarné le professeur Alan Grant dans Jurassic Park, est décédé à l'âge de 78 ans. "C’est avec une immense tristesse que la famille de Sam Neill vous annonce son décès, survenu le lundi 13 juillet à Sydney, en Australie", ont déclaré ses proches dans un post sur son compte Instagram officiel.