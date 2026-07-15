Rachida Brakni : pourquoi l'actrice de "Baron noir" a "refusé poliment" la Légion d'honneur ?

Rachida Brakni s'est fendue d'un message sur les réseaux sociaux pour refuser la Legion d'honneur qui devait lui être remise ce mardi 14 juillet 2026.

Rachida Brakni devait figurer aux côtés de Natalie Portman, Christine Lagard et Richard Malka pour recevoir la Légion d'honneur, ce mardi 14 juillet 2026. Mais l'actrice de Baron Noir et Neuilly sa mère, également épouse d'Eric Cantona, a fait savoir sur les réseaux sociaux qu'elle "refusait poliment" la prestigieuse distinction.

"J'apprends avec surprise que l'on me décerne la légion d'honneur", a écrit Rachida Brakni dans une publication Instagram ce mardi. "Indépendamment du fait qu'elle est attribuée à tour de bras pour le meilleur et souvent pour le pire, la question de l'honneur se pose... Le mien se situe ailleurs" précise-t-elle.

Et d'ajouter : "L'honneur est un devoir moral précieux que je m'évertue modestement à appliquer chaque jour dans mon travail, mon écriture et dans les choix qui me guident sans quoi je me perdrais et sans quoi je perdrais l'estime de ceux qui comptent à mes yeux plus que la plus haute distinction".

Née le 15 février 1977, Rachida Brakni est une actrice, metteuse en scène, chanteuse et autrice française. Elle a débuté sa carrière en 2001 comme pensionnaire à la Comédie-Française, avant de trouver son premier grand rôle dans le film Chaos, de Coline Serreau. Pour son interprétation, elle reçoit en 2002 le César du meilleur espoir féminin, juste avant d'être sacrée du Molière de la révélation féminine pour son rôle dans Ruy-Blas.

Au cinéma, on la retrouve dans L'Outremangeur, qui lui a permis de rencontrer son mari, l'ancien footballeur désormais acteur Eric Cantona, ou dans Neuilly sa mère !. A la télévision, c'est dans Baron Noir qu'elle s'illustre dans la peau de la conseillère en communication du personnage joué par Kad Merad, dans la saison 3 de la série.. Egalement écrivaine, elle a publié Kadour en 2024, qui revient sur le personnage de son père, disparu quatre ans plus tôt.