Mort de Kaylee Hottle : quelles sont les causes du décès de l'actrice de 18 ans ?

Kaylee Hottle, connue pour avoir joué dans "Godzilla vs Kong", est décédée dans la nuit du lundi 20 au mardi 22 juillet dans un accident de voiture.

L'actrice américaine Kaylee Hottle, apparue dans deux des films de la franchise Godzilla, est morte dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 juillet 2026 dans l'Etat du Maryland. La jeune femme de 18 ans est décédée dans un accident de voiture, ont annoncé les autorités. Elle se trouvait à côté d'un autre passager, d'un véhicule conduit par un homme de 19 ans. Selon un communiqué du bureau du shérif du comté de Frederick, la voiture a dévié de la route et heurté un obstacle peu avant 3 heures du matin, rapporte la chaîne locale WBAL-TV.

Les autorités ont également souligné une "vitesse excessive", qui aurait entraîné l'accident. Le décès de Kaylee Hottle a été prononcé à l'hôpital, tandis que le conducteur a été blessé. Le troisième a refusé les soins médicaux, précisent les forces de l'ordre. Les parents de la jeune actrice ont confirmé le décès lors d'une diffusion en direct sur Facebook, en langue des signes américaine.

Kaylee Hottle était connue pour le rôle de Jia dans les films Godzilla vs Kong, sorti en 2021 et Godzilla x Kong : le nouvel empire, sorti en 2024. La jeune actrice, sourde, avait été nommée pour le Saturn Award de la meilleure performance pour un jeune acteur ou jeune actrice en 2024. L'école pour élèves sourds, où Kaylee Hottle étudiait, a pleuré "une perte immense". "Nos pensées accompagnent la famille de Kaylee, ses amis, ses camarades de classe et tous ceux qui la connaissaient et l'aimaient, en cette période incroyablement difficile."

Millie Bobby Brown réagit au décès

Kaylee Hottle était apparue Godzilla vs Kong aux côtés de l'actrice de Stranger Things, Millie Bobby Brown. A l'annonce du décès de sa collègue, la star a rapidement réagi sur son compte Instagram, se disant en story "profondément bouleversée d'apprendre cette nouvelle. Tu vas beaucoup nous manquer, Kaylee."