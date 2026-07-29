Jared Leto accusé d'agressions sexuelles par quatre femmes : qu'est-il reproché à l'acteur américain ?

Jared Leto est accusé d'agressions sexuelles par quatre femmes dans un documentaire de la BBC. Certaines plaignantes étaient mineures au moment des faits présumés.

Quatre femmes accusent l'acteur américain Jared Leto d'agressions sexuelles dans un documentaire de la BBC, "Jared Leto : le sombre secret d'Hollywood", diffusé ce mercredi 29 juillet 2026. Toutes assurent avoir rencontré la star entre 2002 et 2026 lorsqu'elles étaient adolescentes, âgées entre 16 et 19 ans. Une première plaignante révèle d'abord qu'elle a été agressée sexuellement dans les toilettes d'un motel à 17 ans à Las Vegas.

Une deuxième indique que le leader du groupe Thirty Seconds To Mars l'a menacée de l'agresser sexuellement lors d'une soirée à Londres en 2013, avant d'être contrainte de rester seule avec lui dans une chambre d'hôtel.,La troisième plaignante décrit, elle, ses relations sexuelles avec Jared Leto. La première aurait eu lieu en 2006 au domicile de l'acteur, en Californie. Elle assure avoir eu une conversation avec lui sur le caractère légal de cet acte dans cet Etat du pays, ayant 17 ans, et lui 34 au moment des faits présumés. Jared Leto aurait simplement "haussé les épaules", indique la BBC, lors de cet échange sur le consentement et leur âge.

La quatrième femme concernée par cette salve de plaintes contre Jared Leto, "Etta" - le nom a été modifié par le diffuseur britannique - explique avoir été contactée par la star sur son téléphone à plusieurs reprises pour des "appels à caractère sexuel explicite". Il lui aurait suggéré au moins une fois qu'ils devraient avoir des relations sexuelles ensemble. Selon Etta, un accord de confidentialité lui a été envoyé pour l'empêcher d'évoquer ses échanges avec Jared Leto, mais elle n'a pas apposé sa signature sur ce document que la BBC indique avoir consulté.

Des appels téléphoniques "souvent très sexuels"

Ce sont au total dix femmes qui ont livré un témoignage auprès de la BBC concernant Jared Leto. Le média américain assure avoir "corroboré ces récits par des photos, des messages et des entretiens avec des amis ou des membres de la famille de ces personnes". Mais ce n'est pas tout, quatre autres femmes accusent Jared Leto de leur avoir passé des appels téléphoniques "étranges et souvent très sexuels" quand elles étaient plus jeunes entre 2002 et 2016, apprend-on ce mercredi.

Enfin, deux hommes ayant travaillé avec le groupe de Jared Leto, Thirty Seconds to Mars, se sont également exprimés dans le documentaire. Ils assurent que l'équipe se sentait mal à l'aise face aux interactions de Jared Leto avec des adolescentes. Selon eux, il lui arrivait d'en inviter en coulisses, dans sa loge ou dans la maison où il effectuait des enregistrements.

Une femme confie justement auprès de la BBC qu'à l'âge de 14 ans, Jared Leto a "demandé à un agent de sécurité de l'emmener dans les coulisses d'un festival de musique après avoir fait un commentaire obscène sur sa poitrine lors d'une signature d'autographes". Pour l'heure, l'accusé n'a pas souhaité répondre aux sollicitations des médias sur le sujet.