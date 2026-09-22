Hayden Panettiere : les causes de son décès révélées un mois après sa mort

Hayden Panettiere, actrice américaine de "Heroes" et "Nashville", est morte le 16 août dernier. Les causes de son décès sont désormais connues.

Un mois après la mort choquante de l'actrice Hayden Panettiere, les causes de son décès ont été révélées. L'actrice américaine, connue pour ses rôles dans les séries Heroes et Nashville, est morte le 16 août dernier à Greenville, en Caroline du Sud (Etats-Unis), des suites d'une intoxication au fentanyl et à plusieurs médicaments prescrits sur ordonnance.

Le bureau du coroner du comté de Greenville a ainsi déclaré que la mort d'Hayden Panettiere était accidentelle ce mardi 22 septembre. L'autopsie n'a, en effet, révélé aucun signe de traumatisme ou d'intervention extérieure. L'actrice de 36 ans avait été retrouvée inconsciente dans la résidence qu'elle occupait à Greenville, en Caroline du Sud, avec son petit ami Brian Hickerson. Les secours avaient été alertés par un arrêt cardiaque et ont constaté son décès sur place, malgré des tentatives de réanimation.

Hayden Panettiere avait souffert de dépression et d'addiction

Après ses débuts en tant qu'enfant star à la fin des années 90, Hayden Panettiere a tenu plusieurs rôles au cinéma et à la télévision. L'actrice se faisait cependant plus discrète depuis le début des années 2020. L'actrice, star de Heroes, avait récemment révélé avoir souffert d'une dépression post-partum ayant duré au moins deux ans après la naissance de sa fille, Kaya Evdokia Klitschko, issue de sa relation avec le boxeur ukrainien Wladimir Klitschko en décembre 2014. En 2022, sur le plateau de Good Morning America et auprès du magazine People, Hayden Panettiere s'était confiée sur ses difficultés comme la lutte contre l'alcoolisme. "Je ne savais plus où s'arrêtait l'alcoolisme et où commençait le post-partum. Et je me suis épuisée", déclarait Hayden Panettiere à l'époque.

L'actrice était allée plus loin encore dans les confidences avec ses mémoires publiées en mai 2026 et intitulées This Is Me: A Reckoning. Hayden Panettiere y évoquait la dépendance à l'alcool et aux opioïdes, mais aussi les violences conjugales et le deuil. Elle racontait souffrir de dépendance depuis le début de sa carrière, avoir été victime de violences lors de sa relation avec Brian Hickerson entre 2018 et 2020 et faisait part de son chagrin depuis la mort de son frère, Jansen Panettiere, disparu en février 2023. Le frère de l'actrice est décédé à 28 ans des suites d'une cardiomégalie, une augmentation du volume du cœur associée à des complications de la valve aortique, avait indiqué sa famille dans un communiqué à l'époque. "J'en aurai toujours le cœur brisé. Je ne m’en remettrai jamais. Peu importe le nombre d’années qui passeront, je ne me remettrai jamais de sa disparition", avait confié Hayden Panettiere au magazine People.