Hayden Panettiere : de quoi l'actrice américaine de 36 ans est-elle morte ?
L'actrice américaine connue pour ses rôles dans les séries Heroes ou Nashville est décédée, a annoncé sa famille à la presse ce lundi 17 août. Hayden Panettiere était âgée de seulement 36 ans.
Hayden Panettiere nous a quittés. L'actrice américaine qui s'est fait connaître très jeune, notamment pour ses rôles dans la série fantastique Heroes et dans Nashville, est morte. Sa famille a annoncé la nouvelle à CBS News et son agent l'a confirmée auprès d'ABC News ce lundi 17 août. L'actrice était âgée de 36 ans et allait fêter sa 37ème bougie ce vendredi 21 août. "
"C’est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès tragique de notre chère Hayden", a déclaré Skip Panettiere, le père de l'actrice, dans un communiqué. Hayden Panettiere "était une personne rayonnante et une force de la nature qui a apporté un amour et une joie immenses à tous ceux qui l’ont connue, ainsi qu’aux millions de téléspectateurs qui l’ont vue à l’écran", a ajouté la famille.
Ni les circonstances, ni la cause du décès n'ont été précisées par les proches de Hayden Panettiere. Son père a appelé au respect de la vie privée de l'actrice "le temps que notre famille prenne le temps de faire face à cette perte inimaginable". Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause de la mort d'Hayden Panettiere d'après les informations du média américain TMZ. Ce dernier a d'ailleurs appris que l'actrice américaine avait pris l'avion la veille de son décès, ce samedi, avec son petit-ami Brian Hickerson. On ne lui connaissait aucune maladie, si ce n'est que la comédienne de Heroes se plaignant de douleurs dans le dos ces dernières années, toujours selon le tabloïd américain.
Hayden Panettiere avait souffert de dépression et d'addiction
Après ses débuts en tant qu'enfant star à la fin des années 90, Hayden Panettiere a tenu plusieurs rôles au cinéma et à la télévision. L'actrice se faisait cependant plus discrète depuis le début des années 2020. L'actrice, star de Heroes, avait récemment révélé avoir souffert d'une dépression post-partum ayant duré au moins deux ans après la naissance de sa fille, Kaya Evdokia Klitschko, issue de sa relation avec le boxeur ukrainien Wladimir Klitschko en décembre 2014. En 2022, sur le plateau de Good Morning America et auprès du magazine People, Hayden Panettiere s'était confiée sur ses difficultés comme la lutte contre l'alcoolisme. "Je ne savais plus où s'arrêtait l'alcoolisme et où commençait le post-partum. Et je me suis épuisée", déclarait Hayden Panettiere à l'époque.
L'actrice était allée plus loin encore dans les confidences avec ses mémoires publiées en mai 2026 et intitulées This Is Me: A Reckoning. Hayden Panettiere y évoquait la dépendance à l'alcool et aux opioïdes, mais aussi les violences conjugales et le deuil. Elle racontait souffrir de dépendance depuis le début de sa carrière, avoir été victime de violences lors de sa relation avec Brian Hickerson entre 2018 et 2020 et faisait part de son chagrin depuis la mort de son frère, Jansen Panettiere, disparu en février 2023. Le frère de l'actrice est décédé à 28 ans des suites d'une cardiomégalie, une augmentation du volume du cœur associée à des complications de la valve aortique, avait indiqué sa famille dans un communiqué à l'époque. "J'en aurai toujours le cœur brisé. Je ne m’en remettrai jamais. Peu importe le nombre d’années qui passeront, je ne me remettrai jamais de sa disparition", avait confié Hayden Panettiere au magazine People.
11:35 - Comment Hayden Panettiere est sortie de l'addiction
Les causes du décès de Hayden Panettiere n'ont pas été révélées, mais l'actrice révélée dans Heroes et Nashville n'avait jamais caché ses problèmes de santé, et notamment son addiction à l'alcool. Dans une interview au magazine People en 2022, elle racontait avoir été hospitalisée pour une jaunisse : "Les médecins m'ont dit que mon foie allait lâcher", se souvenait-elle auprès du média américain il y a quatre ans. "Je n'étais plus une jeune femme de 20 ans capable de se remettre aussi facilement." La star américaine suit alors une cure de désintoxication pendant huit mois.
11:07 - Hayden Panettiere a souffert d'une grave dépression post-partum
En 2014, Hayden Panettiere est devenue maman d'une petite fille, Kaya. Mais l'actrice a souffert d'une grande dépression post-partum aet a décrit les premières années de la vie de son enfant comme "des années vraiment difficiles". Souffrant d'une addiction à l'alcool par le passé, elle a replongé après la naissance de sa fille, comme elle le décrivait en 2022 dans une interview au magazine People : "Je n'ai jamais eu l'impression de vouloir faire du mal à mon enfant, mais je ne voulais pas passer de temps avec elle."
11:00 - Hayden Panettiere n'avait pas la garde de sa fille
L'actrice américaine a longtemps souffert de dépression post-partum, qui l'ont fait replonger dans son addiction à l'alcool. A un point où elle décide de se séparer de son enfant, pour son propre bien. En 2018, Hayden Panettiere prend alors la décision d'envoyer sa fille vivre avec Klitschko, son père, duquel elle s'était séparée et qui vivait désormais en Ukraine : "C'était la chose la plus difficile que j'aie jamais eu à faire, mais je voulais être une bonne mère pour elle, et parfois, cela signifie les laisser partir."
10:51 - Quand Hayden Panettiere était sans filtre sur ses addictions
Les causes de la mort de Hayden Panettiere ne sont pas encore connues, tout comme les circonstances qui entourent son décès. On ne lui connaissait pas de maladie, mais l'actrice de Heroes et Nashville avait confié avoir souffert d'addiction à l'alcool et aux opioïdes : "j'étais dans un cycle d'auto-destruction", révélait-elle au magazine People en 2022. "J'étais au sommet du monde et j'ai tout gâché", se souvient-elle. "J'ai beaucoup travaillé sur moi-même et j'ai dû faire preuve d'une honnêteté incroyable". La comédienne avait seulement 15 ans lorsqu'un membre de l'équipe de son équipe lui a proposé "des pilules du bonheur" avant d'apparaître sur les tapis rouges. "Les choses ont commencé à dégénérer [en dehors des plateaux] et en vieillissant, la drogue et l'alcool sont devenus presque indispensables à ma vie".
10:01 - Hayden Panettiere avait pris l'avion la veille de son décès
Selon les informations de TMZ, Hayden Panettiere avait voyagé en avion samedi, quittant Los Angeles pour se rendre dans le sud des Etats-Unis, avec son petit-ami Brian Hickerson. L'actrice américaine est décédée ce dimanche 16 août.