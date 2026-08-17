Hayden Panettiere : de quoi l'actrice américaine de 36 ans est-elle morte ?

L'actrice américaine connue pour ses rôles dans les séries Heroes ou Nashville est décédée, a annoncé sa famille à la presse ce lundi 17 août. Hayden Panettiere était âgée de seulement 36 ans.

Hayden Panettiere nous a quittés. L'actrice américaine qui s'est fait connaître très jeune, notamment pour ses rôles dans la série fantastique Heroes et dans Nashville, est morte. Sa famille a annoncé la nouvelle à CBS News et son agent l'a confirmée auprès d'ABC News ce lundi 17 août. L'actrice était âgée de 36 ans et allait fêter sa 37ème bougie ce vendredi 21 août. "

"C’est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès tragique de notre chère Hayden", a déclaré Skip Panettiere, le père de l'actrice, dans un communiqué. Hayden Panettiere "était une personne rayonnante et une force de la nature qui a apporté un amour et une joie immenses à tous ceux qui l’ont connue, ainsi qu’aux millions de téléspectateurs qui l’ont vue à l’écran", a ajouté la famille.

Ni les circonstances, ni la cause du décès n'ont été précisées par les proches de Hayden Panettiere. Son père a appelé au respect de la vie privée de l'actrice "le temps que notre famille prenne le temps de faire face à cette perte inimaginable". Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause de la mort d'Hayden Panettiere d'après les informations du média américain TMZ. Ce dernier a d'ailleurs appris que l'actrice américaine avait pris l'avion la veille de son décès, ce samedi, avec son petit-ami Brian Hickerson. On ne lui connaissait aucune maladie, si ce n'est que la comédienne de Heroes se plaignant de douleurs dans le dos ces dernières années, toujours selon le tabloïd américain.

Hayden Panettiere avait souffert de dépression et d'addiction

Après ses débuts en tant qu'enfant star à la fin des années 90, Hayden Panettiere a tenu plusieurs rôles au cinéma et à la télévision. L'actrice se faisait cependant plus discrète depuis le début des années 2020. L'actrice, star de Heroes, avait récemment révélé avoir souffert d'une dépression post-partum ayant duré au moins deux ans après la naissance de sa fille, Kaya Evdokia Klitschko, issue de sa relation avec le boxeur ukrainien Wladimir Klitschko en décembre 2014. En 2022, sur le plateau de Good Morning America et auprès du magazine People, Hayden Panettiere s'était confiée sur ses difficultés comme la lutte contre l'alcoolisme. "Je ne savais plus où s'arrêtait l'alcoolisme et où commençait le post-partum. Et je me suis épuisée", déclarait Hayden Panettiere à l'époque.

L'actrice était allée plus loin encore dans les confidences avec ses mémoires publiées en mai 2026 et intitulées This Is Me: A Reckoning. Hayden Panettiere y évoquait la dépendance à l'alcool et aux opioïdes, mais aussi les violences conjugales et le deuil. Elle racontait souffrir de dépendance depuis le début de sa carrière, avoir été victime de violences lors de sa relation avec Brian Hickerson entre 2018 et 2020 et faisait part de son chagrin depuis la mort de son frère, Jansen Panettiere, disparu en février 2023. Le frère de l'actrice est décédé à 28 ans des suites d'une cardiomégalie, une augmentation du volume du cœur associée à des complications de la valve aortique, avait indiqué sa famille dans un communiqué à l'époque. "J'en aurai toujours le cœur brisé. Je ne m’en remettrai jamais. Peu importe le nombre d’années qui passeront, je ne me remettrai jamais de sa disparition", avait confié Hayden Panettiere au magazine People.

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