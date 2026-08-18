Addiction, dépression, agressions... Les démons de Hayden Panettiere

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SIPA 01289780 000014 © AdMedia/SIPA (publiée le 18/08/2026)
Dans son autobiographie, This is Me : A reckoning, Hayden Panettiere racontait avoir été la cible de plusieurs prédateurs hollywoodiens. Elle a raconté avoir été embrassée par un "important cadre de [la chaîne] NBC" au cours d'une soirée, en 2008. Elle a également raconté avoir été harcelée sexuellement par un "acteur et réalisateur oscarisée", qui l'aurait coincée en lui exposant ses testicules, alors qu'elle avait 19 ans. 
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La Rédaction