Mort de Nicolas Altmayer et Mathilde Favier : ce que l'on sait sur l'accident qui les a tués
Le producteur de films et la cadre de la maison Dior sont décédés lors d'une collision avec un camion à Airvault.
Le producteur de cinéma Nicolas Altmayer et la cadre de la maison Dior Mathilde Favier sont tous les deux morts dans un violent accident, ce lundi 17 août 2026 aux environs de 16 heures. La collision entre un voiture et un camion s'est produit sur la départementale 938, à Airvault, sur la route qui sépare Thouars et Parthenay. Le parquet de Niort a dévoilé ce mardi midi l'identité des deux victimes décédées.
Le couple se rendait sur l'île de Ré et se trouvait dans une voiture de marque Mini, nous apprend Ici. Selon les informations du média local, leur véhicule en doublait une autre sur une route à trois voies quand il a été percuté par un camion qui roulait en sens inverse. Le chauffeur du camion, lui, s'en est sorti indemne et a été placé en garde à vue, mais n'aurait consommé ni alcool ni stupéfiants. "Pour l'heure, l'enquête ouverte pour homicide involontaire par conducteur se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes des faits", a fait savoir le parquet de Niort dans un communiqué, relayé par Ici Deux-Sèvres.
Nicolas Altmayer, 61 ans, est connu comme producteur de cinéma français. Il a travaillé sur plusieurs comédies cultes, comme Brice de Nice ou les films OSS 117 de Michel Hazanavicius. Dans sa filmographie, on retrouve également des réalisations de François Ozon (Grâce à Dieu, Jeune et Jolie), Bertrand Bonello (Saint Laurent) ou Roschdy Zem (Chocolat).
Nicolas Altmayer était avec sa compagne, Mathilde Favier, 56 ans, au moment de la collision. Directrice des relations publiques chez LVMH, elle est également connue comme une cadre de la maison Dior et l'une des figures éminentes de la scène de la mode parisienne.
14:04 - Qu'est-il arrivé au conducteur du camion ?
Nicolas Altmayer et Mathilde Favier sont morts dans un accident de voiture, lundi 17 août 2026, alors que leur véhicule a percuté un camion. Selon les informations d'Ici Deux-Sèvres, le chauffeur du camion s'en est sorti indemne. Il a été placé en garde à vue dans l'objectif d'être entendu par les enquêteurs. Selon les premiers tests effectués, il n'aurait consommé ni alcool, ni stupéfiant.
13:23 - Les films produits par Nicolas Altmayer
Décédés dans un accident de la route lundi, Nicolas Altmayer était producteur de cinéma. Il est surtout connu pour son travail sur les comédies Brice de Nice et les épisodes de OSS 117 réalisés par Michel Hazanavicius et Nicolas Bedos. Récemment, il avait également produit Validé, Medellin de Franck Gastambide, ou encore Monsieur Aznavour de Grand Corps Malade et Mehdi Idir. Avec son frère, Eric Altmayer, ils géraient la société de production Mandarin Films. Ils avaient d'ailleurs reçus le Prix Daniel-Toscan-du-Plantier, en 2017.
13:00 - Ce que l'on sait sur l'accident qui a tué Nicolas Altmayer et Mathilde Favier
Nicolas Altmayer et Mathilde Favier sont morts dans un accident de voiture, lundi 17 août 2026, sur la départementale 938, à Airvault. A bord d'une voiture pour se rendre sur l'île de Ré, ils essayaient d'en doubler une autre sur une route à trois voies, quand leur véhicule a été percuté par un camion qui roulait en sens inverse. Le chauffeur du camion, lui, s'en est sorti indemne. "Pour l'heure, l'enquête ouverte pour homicide involontaire par conducteur se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes des faits", a fait savoir le parquet de Niort dans un communiqué, relayé par Ici Deux-Sèvres.
12:51 - Nicolas Altmayer et Mathilde Favier sont morts
Lundi 17 août, un accident s'est produit aux environs de 16 heures sur la départementale 938, à Airvault (Deux-Sèvres), entre une voiture et un camion. Le couple à bord de la voiture est décédé. Ce mardi midi, le parquet de Niort a révélé que l'identité des deux défunts étaient le producteur de cinéma Nicolas Altmayer et sa compagne, la cadre de la maison Dior, Mathilde Favier.