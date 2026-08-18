Mort de Nicolas Altmayer et Mathilde Favier : ce que l'on sait sur l'accident qui les a tués

Le producteur de films et la cadre de la maison Dior sont décédés lors d'une collision avec un camion à Airvault.

Le producteur de cinéma Nicolas Altmayer et la cadre de la maison Dior Mathilde Favier sont tous les deux morts dans un violent accident, ce lundi 17 août 2026 aux environs de 16 heures. La collision entre un voiture et un camion s'est produit sur la départementale 938, à Airvault, sur la route qui sépare Thouars et Parthenay. Le parquet de Niort a dévoilé ce mardi midi l'identité des deux victimes décédées.

Le couple se rendait sur l'île de Ré et se trouvait dans une voiture de marque Mini, nous apprend Ici. Selon les informations du média local, leur véhicule en doublait une autre sur une route à trois voies quand il a été percuté par un camion qui roulait en sens inverse. Le chauffeur du camion, lui, s'en est sorti indemne et a été placé en garde à vue, mais n'aurait consommé ni alcool ni stupéfiants. "Pour l'heure, l'enquête ouverte pour homicide involontaire par conducteur se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes des faits", a fait savoir le parquet de Niort dans un communiqué, relayé par Ici Deux-Sèvres.

Nicolas Altmayer, 61 ans, est connu comme producteur de cinéma français. Il a travaillé sur plusieurs comédies cultes, comme Brice de Nice ou les films OSS 117 de Michel Hazanavicius. Dans sa filmographie, on retrouve également des réalisations de François Ozon (Grâce à Dieu, Jeune et Jolie), Bertrand Bonello (Saint Laurent) ou Roschdy Zem (Chocolat).

Nicolas Altmayer était avec sa compagne, Mathilde Favier, 56 ans, au moment de la collision. Directrice des relations publiques chez LVMH, elle est également connue comme une cadre de la maison Dior et l'une des figures éminentes de la scène de la mode parisienne.

Dernières mises à jour