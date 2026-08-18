Mort de Nicolas Altmayer et Mathilde Favier : tués dans un accident de la route, que s'est-il passé ?

Le producteur de films et la cadre de la maison Dior sont morts dans un accident de voiture lundi après-midi, après que leur véhicule soit entré en collision avec un camion.

La grande famille du cinéma français est en deuil. Le producteur de cinéma Nicolas Altmayer et sa compagne Mathilde Favier, cadre de la maison Dior, sont morts dans un accident de la route, ce lundi 17 août 2026. La collision entre un voiture et un camion s'est produite aux environs de 16 heures sur la départementale 938, à Airvault, entre Thouars et Parthenay. Le parquet de Niort a dévoilé ce mardi midi l'identité des deux victimes décédées.

Le couple se rendait sur l'île de Ré et se trouvait dans une voiture de marque Mini, nous apprend Ici. Selon les informations du média local, leur véhicule en doublait une autre sur une route à trois voies quand il a été percuté par un camion qui roulait en sens inverse. Le chauffeur du camion, lui, s'en est sorti indemne et a été placé en garde à vue, mais n'aurait consommé ni alcool ni stupéfiants. "Pour l'heure, l'enquête ouverte pour homicide involontaire par conducteur se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes des faits", a fait savoir le parquet de Niort dans un communiqué, relayé par Ici Deux-Sèvres.

Nicolas Altmayer, 61 ans, est connu comme producteur de cinéma français. Il a travaillé sur plusieurs comédies cultes, comme Brice de Nice ou les films OSS 117 de Michel Hazanavicius. Dans sa filmographie, on retrouve également des réalisations de François Ozon (Grâce à Dieu, Jeune et Jolie), Bertrand Bonello (Saint Laurent) ou Roschdy Zem (Chocolat).

Nicolas Altmayer était avec sa compagne, Mathilde Favier, 56 ans, au moment de la collision. Directrice des relations publiques chez LVMH, elle est également connue comme une cadre de la maison Dior et l'une des figures éminentes de la scène de la mode parisienne.

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