Mort de Nicolas Altmayer et Mathilde Favier : tués dans un accident de la route, que s'est-il passé ?
Le producteur de films et la cadre de la maison Dior sont morts dans un accident de voiture lundi après-midi, après que leur véhicule soit entré en collision avec un camion.
La grande famille du cinéma français est en deuil. Le producteur de cinéma Nicolas Altmayer et sa compagne Mathilde Favier, cadre de la maison Dior, sont morts dans un accident de la route, ce lundi 17 août 2026. La collision entre un voiture et un camion s'est produite aux environs de 16 heures sur la départementale 938, à Airvault, entre Thouars et Parthenay. Le parquet de Niort a dévoilé ce mardi midi l'identité des deux victimes décédées.
Le couple se rendait sur l'île de Ré et se trouvait dans une voiture de marque Mini, nous apprend Ici. Selon les informations du média local, leur véhicule en doublait une autre sur une route à trois voies quand il a été percuté par un camion qui roulait en sens inverse. Le chauffeur du camion, lui, s'en est sorti indemne et a été placé en garde à vue, mais n'aurait consommé ni alcool ni stupéfiants. "Pour l'heure, l'enquête ouverte pour homicide involontaire par conducteur se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes des faits", a fait savoir le parquet de Niort dans un communiqué, relayé par Ici Deux-Sèvres.
Nicolas Altmayer, 61 ans, est connu comme producteur de cinéma français. Il a travaillé sur plusieurs comédies cultes, comme Brice de Nice ou les films OSS 117 de Michel Hazanavicius. Dans sa filmographie, on retrouve également des réalisations de François Ozon (Grâce à Dieu, Jeune et Jolie), Bertrand Bonello (Saint Laurent) ou Roschdy Zem (Chocolat).
Nicolas Altmayer était avec sa compagne, Mathilde Favier, 56 ans, au moment de la collision. Directrice des relations publiques chez LVMH, elle est également connue comme une cadre de la maison Dior et l'une des figures éminentes de la scène de la mode parisienne.
17:35 - Carla Bruni rend hommage à Mathilde Favier
Carla Bruni a partagé sa peine à l'annonce du décès de Mathilde Favier sur les réseaux sociaux, comme bon nombre de stars ce mardi : "Ma Mathilde, ce matin je suis incrédule : comment est-ce possible que tu sois partie comme cela ? Tu étais comme un soleil dans la vie de tes amis et de ta famille, tu étais lumineuse, joyeuse, toujours heureuse même dans les épreuves les plus sombres. Tu étais une amie merveilleuse, une mère et une sœur et une fille adorable et généreuse, tu étais une grande amoureuse."
17:12 - Marion Cotillard "si choquée par ce qui vient d'arriver"
Parmi les stars qui rendent hommage ce mardi à Nicolas Altmayer et Mathilde Favier, on compte Marion Cotillard. L'actrice s'est fendue d'une story sur Instagram, écrivant à l'attention de Mathilde Favier : "Ta beauté, ta douceur, ton énergie de combattante. Et ce sourire. Tu as traversé tant d'épreuves et toujours plus de lumière émanait de toi quand tu te remettais debout. J'avais une grande admiration pour toi. Je suis si choquée par ce qui vient d'arriver."
16:46 - Jean Dujardin partage son "énorme tristesse et sidération"
L'acteur Jean Dujardin a travaillé avec Nicolas Altmayer, producteur de Brice de Nice et des épisodes de OSS 117. Sur les réseaux sociaux, le comédien français a partagé sa tristesse à l'annonce du décès du producteur et de sa compagne : "Nicolas, Mathilde, vous vous aimiez, nous vous aimions. Énorme tristesse et sidération. Je pense à vos familles."
15:58 - Laura Smet leur rend hommage
La mort de Nicolas Altmayer et sa compagne Mathilde Favier a ému le monde du cinéma et de la mode. Laura Smet a partagé son émotion sur les réseaux sociaux : "Il y a des nouvelles qu’on ne sait pas recevoir, tant elles sont brutales [...] La vie est tellement fragile", a-t-elle écrit. Et d'ajouter : "Je pense si fort à elle, à toi Héloïse [sa fille, ndlr], à vous... la vie est tellement fragile, je t'aime ma Héloïse."
15:43 - "Je l’ai eu au téléphone pas plus tard qu’hier"
Nicolas Altmayer était un collaborateur régulier de Franck Gastambide, puisque le producteur avait travaillé avec lui sur les films Validé ou Medellin. Ce mardi 18 août, l'acteur et réalisateur a partagé sa tristesse à l'annonce du décès du producteur : "C’est un choc terrible", a-t-il réagi auprès du Figaro. "Des Kaïras à Stones qui sortira au cinéma en 2027, Nicolas a produit tous mes films et séries (Validé, La Cage...). Il a été le premier à croire en moi. Je l’ai eu au téléphone pas plus tard qu’hier matin. On se parlait tous les jours. Depuis quinze ans, il était non seulement mon producteur mais aussi mon mentor, le père que j’aurais voulu avoir "
15:03 - Une enquête pour homicide involontaire ouverte
Suite au décès de Nicolas Altmayer et Mathilde Favier, dans un accident de la route lundi soir, une enquête pour "homicide involontaire par conducteur" a été ouverte par le parquet de Niort, afin de déterminer les circonstances exactes des faits. Pour l'heure, on sait simplement que le véhicule du couple "a percuté un poids lourd circulant en sens inverse, alors qu’ils doublaient un autre véhicule".
14:04 - Qu'est-il arrivé au conducteur du camion ?
Nicolas Altmayer et Mathilde Favier sont morts dans un accident de voiture, lundi 17 août 2026, alors que leur véhicule a percuté un camion. Selon les informations d'Ici Deux-Sèvres, le chauffeur du camion s'en est sorti indemne. Il a été placé en garde à vue dans l'objectif d'être entendu par les enquêteurs. Selon les premiers tests effectués, il n'aurait consommé ni alcool, ni stupéfiant.
13:23 - Les films produits par Nicolas Altmayer
Décédés dans un accident de la route lundi, Nicolas Altmayer était producteur de cinéma. Il est surtout connu pour son travail sur les comédies Brice de Nice et les épisodes de OSS 117 réalisés par Michel Hazanavicius et Nicolas Bedos. Récemment, il avait également produit Validé, Medellin de Franck Gastambide, ou encore Monsieur Aznavour de Grand Corps Malade et Mehdi Idir. Avec son frère, Eric Altmayer, ils géraient la société de production Mandarin Films. Ils avaient d'ailleurs reçus le Prix Daniel-Toscan-du-Plantier, en 2017.
13:00 - Ce que l'on sait sur l'accident qui a tué Nicolas Altmayer et Mathilde Favier
Nicolas Altmayer et Mathilde Favier sont morts dans un accident de voiture, lundi 17 août 2026, sur la départementale 938, à Airvault. A bord d'une voiture pour se rendre sur l'île de Ré, ils essayaient d'en doubler une autre sur une route à trois voies, quand leur véhicule a été percuté par un camion qui roulait en sens inverse. Le chauffeur du camion, lui, s'en est sorti indemne. "Pour l'heure, l'enquête ouverte pour homicide involontaire par conducteur se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes des faits", a fait savoir le parquet de Niort dans un communiqué, relayé par Ici Deux-Sèvres.
12:51 - Nicolas Altmayer et Mathilde Favier sont morts
Lundi 17 août, un accident s'est produit aux environs de 16 heures sur la départementale 938, à Airvault (Deux-Sèvres), entre une voiture et un camion. Le couple à bord de la voiture est décédé. Ce mardi midi, le parquet de Niort a révélé que l'identité des deux défunts étaient le producteur de cinéma Nicolas Altmayer et sa compagne, la cadre de la maison Dior, Mathilde Favier.