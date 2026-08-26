Tim Curry : quelles sont les causes de la mort de l'acteur du "Rocky Horror Picture Show" ?

L'acteur Tim Curry, connu pour ses rôles dans "Ça" et "The Rocky Horror Picture Show" est décédé à l'âge de 80 ans mardi 25 août 2026.

C'est une icone qui s'est éteint. L'acteur Tim Curry, connu comme la flamboyante star du Rocky Horror Picture Show et comme l'interprète du machiavélique clown de Ça est décédé. Selon les informations de Variety, le comédien est mort ce mardi soir à Los Angeles. Il était âgé de 80 ans. La cause de son décès n'a pas été immédiatement dévoilée. Le média américain TMZ a notamment précisé qu'aucun acte criminel n'était suspecté dans le décès de Tim Curry, citant des sources policières.

Le comédien s'était cependant retiré de la vie publique depuis plusieurs années après de graves soucis de santé, des suites d'un accident vasculaire cérébral qui s'est produit en 2012 et qui a nécessité une intervention chirurgicale au cerveau. Depuis, sa santé s'était dégradée, et il se déplaçait en fauteuil roulant. En octobre dernier, dans une interview à CBS Sunday Morning, Tim Curry disait ne plus être "paralysé", même si son bras gauche était encore "douloureux".

Dans cet ultime entretien, Tim Curry révélait qu'il ne "craignait pas la mort", et que ce serait très "réconfortant de s'en aller". "Je veux le mériter. Je veux mériter le privilège de ne plus être ici. Je pense que je pourrais très bien l'accepter", même s'il avouait "essayé de l'éviter". Il s'est néanmoins éloigné du métier d'acteur depuis son AVC.

Les meilleurs films avec Tim Curry

Acteur et chanteur britannico-américain né le 19 avril 1946, Tim Curry a débuté sa carrière à la télévision en 1968, grâce à un petit rôle dans la série Television theatre from... Après des apparitions plus ou moins mémorables, c'est en 1975 qu'il décroche le rôle qui va faire décoller sa carrière au cinéma : celui du flamboyant Dr Frank-N-Further dans l'adaptation du show The Rocky Horror Picture Show. Cette comédie musicale, parodie des séries B de science-fiction et d'horreur, a été un véritable échec commercial à sa sortie, avant d'être réhabilité comme un "midnight movie". Plus de 40 ans après sa sortie, il est d'ailleurs toujours projeté, devenant un film de genre et une véritable expérience cinématographique en soi (il n'est pas rare que des projections du film se fasse en présence d'un public déguisé, qui chante et qui danse au rythme du film).

Tim Curry débute alors sa carrière au cinéma, apparaissant notamment dans le film Legend de Ridley Scott (1985), A la poursuite d'Octobre rouge de John McTiernan (1990) ou dans Maman j'ai encore raté l'avion de Chris Colombus (1992). En France, il est particulièrement connu pour avoir interprété le terrifiant clown Grippe-sou dans deux des épisodes de la première adaptation de Ça de Tommy Lee Wallace, sortie en 1990. Parmi ses rôles marquant, on peut également citer Les Trois Mousquetaires de Stephen Herek (1993) où il prêtait ses traits au cardinal de Richelieu, mais aussi L'île au trésor des Muppets de Brian Henson (1996), dans lequel il incarnait le personnage de Long John Silver, Charlie et ses drôles de dames de McG (2000) et Scary Movie 2 de Keenen Ivory Wayans (2001).

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