Obsèques de Nicolas Altmayer et Mathilde Favier : Jean Dujardin, Catherine Deneuve... Les stars leur rendent un dernier hommage

De nombreuses célébrités ont fait le déplacement pour rendre hommage à Nicolas Altmayer et Mathilde Favier, décédés dans un accident de la route le 17 août dernier.

Les stars ont fait le déplacement pour rendre un dernier hommage à Nicolas Altmayer et Mathilde Favier. Les obsèques du producteur de cinéma et de sa compagne, cadre chez l'Oréal, ont eu lieu ce lundi 31 août 2026 à Paris. Deux cérémonies distinctes ont été organisées, séparées de seulement 500 mètres et de quelques heures. L'hommage à Nicolas Altmayer a débuté à 10h30 en l'église Saint-Germain-des-Prés, "dans la plus stricte intimité", tandis que l'hommage à Mathilde Favier s'est tenu à 14h30, en l'église Saint-Sulpice.

De nombreuses personnalités du cinéma et de la mode ont fait le déplacement. Parmi les représentants du septième art, citons Jean Dujardin, Benoît Magimel, Gilles Lellouche, Tahar Rahim, Roschdy Zem, Guillaume Gallienne, Alex Lutz, Franck Gastambide, Vincent Elbaz, François Damiens, Franck Dubosc, Swann Arlaud, Mélanie Laurent, Mathilde Seigner, Laura Smet, Catherine Deneuve, Fabrice Luchini, François Ozon, Gad Elmaleh, Alice Taglioni (et son compagnon Laurent Delahousse), José Garcia.

Du côté de la mode, on a pu compter sur la présence de Claudia Schiffer, Carla Bruni et son mari Nicolas Sarkozy, ou encore la famille Arnault pour le groupe LVMH. D'autres personnalités politiques, comme Brigitte Macron, Rachida Dati ou l'ancien premier ministre Michel Barnier étaient également présents.

Nicolas Altmayer, producteur de cinéma de 61 ans et cofondeur de Mandarin et Compagny, et Mathilde Favier, directrice des relations publiques de Dior âgée de 57 ans, sont tous les deux morts dans un accident de voiture, le 17 août. Une collision avec un poids lourds s'est produit sur la D938, à Airvault, alors que le couple se rendait vers l'île de Ré. L'enquête, afin de déterminer les circonstances et les responsabilités de cette accident, est toujours en cours.