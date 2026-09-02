Mort de Jean-Paul Rappeneau : "Cyrano de Bergerac", "Le Hussard sur le toit'... Ses plus grands films

Le réalisateur et scénariste Jean-Paul Rappeneau est décédé à l'âge de 94 ans, a annoncé son fils ce mercredi 2 septembre 2026. Il laisse derrière lui une filmographie restreinte, mais hautement qualitative.

Triste nouvelle pour la grande famille du cinéma français. Le réalisateur Jean-Paul Rappeneau, connu pour avoir mis en scène le film Cyrano de Bergerac avec Gérard Depardieu, est mort ce mardi 1er septembre. C'est l'un de ses fils qui a annoncé la triste nouvelle à l'AFP ce mercredi. Il était âgé de 94 ans. Les causes précises du décès n'ont, pour l'heure, pas été dévoilées.

Né le 8 avril 1932 à Auxerre, Jean-Paul Rappeneau n'a réalisé que huit longs-métrages dans sa carrière, consacrant un temps long à l'écriture de ses scénario. Il a d'ailleurs débuté sa carrière comme scénariste, participant à l'écriture de Zazie dans le métro en 1960, Vie privée en 1961 et L'Homme de Rio en 1964.

Jean-Paul Rappeneau réalise son premier long-métrage en 1966, La vie de château avec Catherine Deneuve et Philippe Noiret. Il remporte l'adhésion de la critique et décroche le prix Louis-Delluc. Ses autres films sont également populaires auprès des spectateurs, comme Les Mariés de l'an II avec Jean-Paul Belmondo, Le Sauvage avec Yves Montand, ou Tout feu, tout flamme avec Isabelle Adjani.

Son grand succès critique et populaire reste Cyrano de Bergerac. Sorti en 1990, il s'agit de l'adaptation de la pièce de théâtre d'Edmond Rostand. Il choisit Gérard Depardieu pour incarner le protagoniste, qui trouve ici l'un des rôles les plus marquants de sa carrière. Il réalise 4 millions d'entrées et remporte 10 César en 1991 (dont celui du Meilleur film, du meilleur acteur et du meilleur réalisateur), et décroche le Golden Globe du Meilleur film en langue étrangère. Par la suite, Jean-Paul Rappeneau signe Le Hussard sur le toit en 1995 et Bon voyage, sorti en 2003. Son dernier film, Belles familles, est sorti en 2015.

Dernières mises à jour