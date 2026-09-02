Mort de Jean-Paul Rappeneau : "Cyrano de Bergerac", "Le Hussard sur le toit'... Ses plus grands films
Le réalisateur et scénariste Jean-Paul Rappeneau est décédé à l'âge de 94 ans, a annoncé son fils ce mercredi 2 septembre 2026. Il laisse derrière lui une filmographie restreinte, mais hautement qualitative.
Triste nouvelle pour la grande famille du cinéma français. Le réalisateur Jean-Paul Rappeneau, connu pour avoir mis en scène le film Cyrano de Bergerac avec Gérard Depardieu, est mort ce mardi 1er septembre. C'est l'un de ses fils qui a annoncé la triste nouvelle à l'AFP ce mercredi. Il était âgé de 94 ans. Les causes précises du décès n'ont, pour l'heure, pas été dévoilées.
Né le 8 avril 1932 à Auxerre, Jean-Paul Rappeneau n'a réalisé que huit longs-métrages dans sa carrière, consacrant un temps long à l'écriture de ses scénario. Il a d'ailleurs débuté sa carrière comme scénariste, participant à l'écriture de Zazie dans le métro en 1960, Vie privée en 1961 et L'Homme de Rio en 1964.
Jean-Paul Rappeneau réalise son premier long-métrage en 1966, La vie de château avec Catherine Deneuve et Philippe Noiret. Il remporte l'adhésion de la critique et décroche le prix Louis-Delluc. Ses autres films sont également populaires auprès des spectateurs, comme Les Mariés de l'an II avec Jean-Paul Belmondo, Le Sauvage avec Yves Montand, ou Tout feu, tout flamme avec Isabelle Adjani.
Son grand succès critique et populaire reste Cyrano de Bergerac. Sorti en 1990, il s'agit de l'adaptation de la pièce de théâtre d'Edmond Rostand. Il choisit Gérard Depardieu pour incarner le protagoniste, qui trouve ici l'un des rôles les plus marquants de sa carrière. Il réalise 4 millions d'entrées et remporte 10 César en 1991 (dont celui du Meilleur film, du meilleur acteur et du meilleur réalisateur), et décroche le Golden Globe du Meilleur film en langue étrangère. Par la suite, Jean-Paul Rappeneau signe Le Hussard sur le toit en 1995 et Bon voyage, sorti en 2003. Son dernier film, Belles familles, est sorti en 2015.
14:28 - "Le Hussard sur le toit", autre grand film de Rappeneau
Dans la filmographie de Jean-Paul Rappeneau, on compte aussi Le Hussard sur le toit. Sorti en 1995, il s'agit de l'adaptation du roman homonyme de Jean Giono, avec Juliette Binoche, Olivier Martinez, Claudio Amendola ou encore Isabelle Carré, François Cluzet, Gérard Depardieu et Pierre Arditi. Le long-métrage réunit 2,5 millions de spectateurs à sa sortie et se révèle être un joli succès. Il remportera deux Césars : celui de la Meilleure photographie et celui du Meileur son.
13:28 - Jean-Paul Rappeneau avait deux fils
Décédé ce mardi 1er septembre, Jean-Paul Rappeneau était marié à Claude-Lise Connely et laisse derrière lui deux enfants, Julien et Martin, nés en 1971 et 1976. Le premier est réalisateur et scénariste (il a reçu deux César du meilleur scénario et a réalisé Rosalie Blum et Le Trésor du petit Nicolas), tandis que le second est compositeur. Ce dernier a collaboré avec son père sur la bande-originale de Belles-Familles et a travaillé sur celle des films de son frère.
12:15 - Son dernier film est sorti en 2015
Jean-Paul Rappeneau a réalisé son dernier film, Belles familles, en 2015. L'intrigue débute sur un dîner de famille, dans lequel le protagoniste joué par Mathieu Amalric fait la connaissance de la compagne de son père et de sa belle-fille. Marine Vacth, Gilles Lellouche, Nicole Garcia, Karine Viard, André Dussollier et Guillaume de Tonquédec sont tous au casting.
11:54 - Il a dirigé Catherine Deneuve et Yves Montant plusieurs fois
Si Jean-Paul Rappeneau n'a tourné "que" 8 films, il s'entourait à chaque fois d'un casting très prestigieux. Jean-Paul Belmondo était dans Les Mariés de l'an II, tandis que Catherine Deneuve a joué dans La vie de château et Sauvage. Yves Montand était également à l'affiche de ce dernier film et de Tout feu, tout flamme, où il partageait l'affiche avec Isabelle Adjani.
11:30 - Où voir "Cyrano de Bergerac" en streaming ?
L'adaptation de Cyrano de Bergerac est sans doute l'oeuvre majeure de Jean-Paul Rappeneau, décédé mardi à l'âge de 94 ans. Sorti en 1990, le long-métrage a été loué pour ses prestations d'acteurs et reste un incontournable du cinéma français. Si vous ne l'avez pas encore vu, ce n'est pas trop tard : le film est disponible sur la plateforme de streaming Paramount+, accessible via certains abonnements de Canal+ et Prime Video, ou disponible à l'achat ou à la location en VOD.
11:15 - Lauréat du César du Meilleur réalisateur
Cyrano de Bergerac a été un immense succès populaire et critique, et a permis à Jean-Paul Rappeneau d'être récompensé par ses pairs. Sur 13 nominations aux César 1991, le film en remporte 10 : celui du Meilleur film, du Meilleur réalisateur pour Rappeneau, du Meilleur acteur pour Gérard Depardieu, du Meilleur acteur dans un second rôle pour Jacques Weber, de la Meilleure musique originale, de la Meilleure photographie, des Meilleurs décors, de Meilleurs costumes, du Meilleur montage et du Meilleur son. Il n'a toutefois pas remporté ni le César du Meilleur scénario, ni celui de la Meilleure actrice pour Anne Brochet ou du Meilleur espoir masculin pour Vincent Perez.
11:00 - Jean-Paul Rappeneau était-il malade ?
La mort de Jean-Paul Rappeneau a été annoncée par l'un de ses fils ce mercredi 2 septembre. Les causes du décès n'ont pas été explicitées, mais on ne lui connaissait aucune maladie rendue publique. Le réalisateur s'est éteint à l'âge de 94 ans.
10:49 - Pourquoi Jean-Paul Rappeneau n'avait réalisé que huit films ?
En tant que réalisateur, Jean-Paul Rappeneau n'a "que" huit films à son actif : La vie de château (1966), Les Mariés de l'an II (1971), Le Sauvage (1975), Tout feu, tout flamme (1982), Cyrano de Bergerac (1990), Le Hussard sur le toit (1995), Boy voyage (2003) et Belles familles (2015). Le cinéaste aimait peaufiner et passer du temps sur l'écriture de scénario, ce qui explique l'écart entre ses différents films. Il a, en revanche, participé à l'écriture de nombreux autres longs-métrages de réalisateurs différents, comme Zazie dans le métro ou L'homme de Rio.
10:41 - Réalisateur de Cyrano de Bergerac
Jean-Paul Rappeneau est connu comme le réalisateur de Cyrano de Bergerac. Sorti en 1990, cette adaptation de la pièce d'Edmond Rostand est un succès critique et populaire. Il décroche 10 César, l'Oscar du meilleur costume et le Golden Globe du Meilleur film en langue étrangère, l'année suivante.
10:34 - Jean-Paul Rappeneau est mort
Le réalisateur Jean-Paul Rappeneau, connu pour avoir réalisé huit films dont Cyrano de Bergerac, est mort, a annoncé l'un de ses fils à l'AFP ce mercredi 2 septembre. Il était âgé de 94 ans, et les causes précises de son décès n'ont, pour l'heure, pas été communiquées.