Tony Gatlif : de quoi est mort le réalisateur de "Gadjo Dilo" ?

Le réalisateur et scénariste Boualem Dahmani, connu sous le nom de Tony Gatlif, est mort à l'âge de 77 ans. Les causes du décès ont été dévoilées.

Quelques jours après Jean-Paul Rappeneau, c'est une nouvelle perte pour le cinéma français. Boualem Dahmani, connu sous le nom de Tony Gatlif, est mort, a annoncé sa famille à l'AFP ce vendredi matin. Le réalisateur, scénariste, compositeur, acteur et producteur français était âgé de 77 ans. Le cinésate est mort à Arles, des suites d'un problème de santé qui n'a pas été précisé. Il travaillait alors sur son nouveau projet, un film historique.

"La beauté de ses films, sa générosité, sa joie, sa poésie et son amour de la musique resteront pour toujours en nous", soulignent son épouse, ses enfants et petits-enfants dans un communiqué, avant de lui souhaiter "Latcho Drom", une expression tzigane signifiant "Bonne route".

Né Boualem Dahmani le 10 septembre 1948 à Alger, Tony Gatlif a connu une jeunesse difficile. Pour éviter d'être renvoyé en Algérie, il s'approprie le nom d'un espace vert d'Alger, le parc Gatlif, au cours d'un contrôle de police, nous apprend BFM TV. Il est envoyé en Camargue sur décision de justice, une décision salvatrice, estimait-il dans une interview à l'AFP en 2021 : "Avant j'étais violent, il ne fallait pas me toucher, j'étais un mauvais garçon (...) je n'écoutais personne, pour moi les grands, tous les gens, étaient des ennemis. Du moment où j'ai mis pied en Camargue, j'ai commencé à écouter et ça tient au respect avec lequel les gens me parlaient, sans préjugé". Après avoir rencontré l'acteur Michel Simon, Tony Gatlif se lance dans le théâtre, puis le cinéma.

Il était connu pour aborder la culture et la tradition rom et gitane dans ses films, fasciné par leur univers musical d'une grande diversité. L'une de ses oeuvres majeures reste son film Gadjo Dilo. Sorti en 1997, il a lancé la carrière de Romain Duris et Rona Hartner. Après avoir remporté le Prix Un Certain regard pour Latcho Drom en 1993, il avait décroché le prix de la mise en scène en 2004 pour Exil au Festival de Cannes. Il avait également été lauréat de plusieurs César de la meilleure musique, pour Gadjo Dilo en 1999 et Vengo en 2001. Tony Gatliff a sorti son dernier long-métrage, Ange.

Romain Duris, qui jouait dans Gadjo Dilo, lui a d'ailleurs rendu hommage ce vendredi matin en story sur Instagram, avec une photo du réalisateur accompagné de la mention "Latcho drom, moro dad" ("bonne route, mon père" en romani).

Dernières mises à jour