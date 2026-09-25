Susan Sarandon arrêtée lors d'une manifestation : qu'est-il reproché à l'actrice ?

L'actrice de "Thelma et Louise", Susan Sarandon, a été interpellée jeudi 24 septembre en marge d'une manifestation contre Benyamin Netanyahou à New York.

L'actrice américaine Susan Sarandon a été interpellée jeudi 24 septembre par la police de New York. La star de Thelma et Louise participait à une manifestation contre le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, alors qu'il s'apprêtait à prendre la parole devant l'Assemblée générale de l'ONU. Le rassemblement était organisé par "Jewish Voice for Peace".

Selon le New York Post, Susan Sarandon, habituée aux manifestations contre la guerre menée par Israël à Gaza, a été interpellée avec d'autres personnes, notamment l'actrice Hannah Einbinder, connue pour son rôle dans la série Hacks. Ils étaient plus de 400 à participer à ce sit-in devant l'ONU. Les manifestants exigeaient "la fin du génocide et l'arrêt du financement de l'armée américaine à Israël", a précisé l'organisation Jewish Voice for Peace, qui a annoncé que "plus de 100 personnes avaient été arrêtées" à l'issue de la manifestation. "Nous refusons de rester les bras croisés alors que des criminels de guerre se voient offrir une tribune pour s'exprimer et que notre gouvernement dépense des milliards pour la guerre", a-t-elle ajouté.

Selon une porte-parole de la police de New York, l'intervention des autorités était en lien avec "une manifestation non déclarée" qui bloquait un carrefour. Elle a également affirmé que la polie a demandé aux manifestants de quitter les lieux, sans succès. "Plusieurs personnes qui n'ont pas obéi ont été placées en garde à vue ", a-t-elle précisé, sans donner le nombre exact de manifestants concernés.

Susan Sarandon aurait perdu des contrats à cause de ses positions

Susan Sarandon n'a pas manqué d'afficher son opposition à la guerre menée par Israël à Gaza, et a participé à plusieurs manifestations en lien avec ce combat. Elle avait d'ailleurs confié, en conférence de presse pour son film The Echo Chamber, qu'elle perdait des contrats à Hollywood en raison de ses prises de position pro-palestine : "On m'a encore retiré des contrats pour des films récemment parce que certaines agences disent aux gens de ne pas m'embaucher. En 2023, son agence, United Talent Agency, l'a licenciée après des propos tenus lors d'un rassemblement propalestinien à New York, un mois après le massacre du 7 octobre. " À un moment, je ne pouvais plus tourner dans aucun film important ni faire quoi que ce soit en rapport avec Hollywood, avait-elle dénoncé. Et pareil pour le petit écran".