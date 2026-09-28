Mort de Bernard Verley à 86 ans : dans "Grâce à Dieu", l'acteur tenait un rôle extrêmement troublant inspiré d'une histoire vraie

L'acteur français Bernard Verley, connu pour ses rôles dans "L'Amour l'après-midi", "Dix pour cent", "Capitaine Marleau" et "Grâce à Dieu" est décédé à 86 ans.

Le cinéma français pleure l'un de ses comédiens. Bernard Verley est décédé ce dimanche 27 septembre 2026 à Tréguier, dans les Côtes-d'Armor, a appris sa famille à l'AFP ce lundi. Il était âgé de 86 ans et allait souffler une nouvelle bougie ce dimanche. Il était particulièrement connu pour ses apparitions dans des films de réalisateurs reconnus, mais également pour son travail à la télévision et au théâtre.

Né le 4 octobre 1939, Bernard Verley a débuté sa carrière de comédien dans les années 1960. Il a pu jouer dans L'amour l'après-midi et Les Contes Moraux, tous deux d'Eric Rohmer. Il s'est également illustré devant les caméras de Jean-Luc Godard (Hélas pour moi), Patrice Chéreau (La reine Margot), Claude Chabrol (Au coeur du mensonge), Luis Buñuel (La Voie Lactée, Le Fantôme de la Liberté) ou Claude Miller (L'Accompagnatrice). A la télévision, le public avait pu l'apercevoir dans son propre rôle dans Dix pour cent, dans l'épisode qui mettait en scène Sigourney Weaver, mais aussi dans la série Capitaine Marleau. On l'a également vu sur petit écran dans Malone, La Dilettante, et Diane de Poitiers.

Son rôle dans Grâce à Dieu

L'un de ses rôles les plus marquants a été sous la direction de François Ozon. Il a livré une prestation troublante et dérangeante dans Grâce à Dieu. Sorti en 2019, le long-métrage revenait sur les accusations d'abus sexuels dans l'Eglise, et sur le travail de l'association Parole Libérée. Bernard Verley incarnait alors le père Preynat. Ce prêtre, accusé d'avoir abusé de plusieurs enfants, de 1971 à 1991, a été condamné à 5 ans de prison ferme en 2020. Il est décédé le 23 juin 2024.

Pour rentrer dans la peau du prêtre, Bernard Verley avait étudié ses interrogatoires. "J'estime qu'il est de mon devoir de comédien d'incarner aussi des personnages comme celui-ci", reconnaissait-il dans les colonnes de 20 minutes au moment de la sortie du film. "Mais ce n'était pas évident : je me sentais dans un état de malaise bizarre, difficile à décrire, quand je devais le jouer".