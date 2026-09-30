Mort de la fille de Chad Lowe : la raison du décès dévoilée ? Ce message qui en dit long

La famille de l'acteur Chad Lowe a révélé mardi 29 septembre la mort de Fiona Lowe. Elle était âgée de 13 ans. La raison de son décès n'a pas été révélée, mais la conclusion du communiqué donne une piste sérieuse.

La fille de Chad Lowe est morte. La terrible nouvelle a été annoncée par le magazine People mardi 29 septembre. La famille de l'acteur américain a envoyé un communiqué dans lequel il est annoncé le décès de Fiona Lowe, âgée de 13 ans. Un décès brutal alors qu'aucune maladie n'avait jamais été évoquée publiquement par Chad Lowe. Si dans son communiqué, la famille du producteur ne livre pas la cause de la mort de Fiona Lowe, la fin de son message est sans équivoque. "Si vous ou une personne de votre entourage souffrez de problèmes de santé mentale, n'hésitez pas à contacter la ligne d'écoute et de prévention du suicide 988 en appelant ou en envoyant un SMS au 988", est-il indiqué, laissant entendre que l'adolescente a pu se donner la mort elle-même.

Fiona Lowe est née le 16 novembre 2012. Elle est l'une des filles du couple que Chad Lowe et sa femme, la directrice de casting et productrice Kim Painter, forment. Avec son épouse, Chad Lowe a fait part de son chagrin et de son émotion dans le communiqué. "Nous sommes profondément bouleversés par la perte de notre chère Fiona", expliquent-ils, dépeignant l'adolescente comme "une jeune fille aimante, intelligente, créative et qui adorait danser".

Un nouveau drame pour la famille de Chad Lowe

Fiona "était adorée par ses sœurs et profondément aimée par ses parents. En fait, elle était la lumière de nos vies. Son décès est une épreuve terrible pour toute notre famille et nous vous demandons de prier pour nous et de respecter notre intimité en ces moments difficiles", poursuit la famille. Âgés de 58 ans, Chad Lowe et son épouse, Kim Painter (52 ans), sont les parents de trois filles. Fiona Lowe était la deuxième. Leur aînée, Mabel Painter Lowe, née en mai 2009, est aujourd'hui âgée de 17 ans. Quant à la benjamine de la fratrie, Nixie Barbara, elle a fêté ses 10 ans le 18 mars dernier.

L'an passé, le frère de Chad Lowe, l'acteur Rob Lowe, avait publié une photo de Fiona sur Instagram. "Aujourd’hui, Fiona est officiellement devenue adolescente ! Continue de danser dans la vie, FiBear ! Je t’aime tellement !!" commentait-il. La mort de Fiona Lowe survient 1 an et demi après un autre drame vécu par les Lowe. Début 2025, la famille de Chad Lowe a en effet perdu sa maison dans le terrible incendie de Pacific Palissade. Une maison dans laquelle les filles du couple avaient grandi.