RJ Mitte : de quoi est mort l'acteur de Breaking Bad ?

Connu pour avoir interprété Walter White Jr, dans la célèbre série Breaking Bad, l'acteur RJ Mitte est mort. Il était âgé de 34 ans.

Roy Frank "RJ" Mitte est mort. "C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès tragique de RJ Mitte, acteur, philanthrope et fervent défenseur des droits des personnes handicapées, très apprécié", ont indiqué ses proches dont Deadline se fait l'écho. RJ Mitte était âgé de seulement 34 ans. Selon un responsable du comté qui s'est confié à TMZ, l'acteur américain qui s'était fait connaître en prêtant ses traits à Walter White Jr, le fils handicapé de Walter White, personnage principale de la série américaine Breaking Bad, se serait suicidé ce lundi 12 octobre, au Texas. Une enquête concernant les raisons exactes de la mort de RJ Mitte est en cours.

Né le 21 août 1992 à Jackson dans le Mississippi par une césarienne d'urgence, RJ Mitte ne respirait pas à sa naissance, ce qui avait entraîné des lésions cérébrales permanentes. Comme son personnage dans Breaking Bad, RJ Mitte était également atteint d'une infirmité motrice cérébrale. Il avait toutefois exagéré son handicap pour la série dans laquelle il est apparu dans pas moins de 56 épisodes.