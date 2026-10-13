RJ Mitte : que sait-on sur la mort de l'acteur de Breaking Bad ?

L'acteur américain RJ Mitte est mort. Connu pour avoir interprété Walter White Jr, dans la célèbre série Breaking Bad, il était âgé de 34 ans.

La famille de Breaking Bad est en deuil. Roy Frank "RJ" Mitte, acteur qui incarnait le fils de Walter White dans la série, est mort. "C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès tragique de RJ Mitte, acteur, philanthrope et fervent défenseur des droits des personnes handicapées, très apprécié", ont indiqué ses représentants dont Deadline se fait l'écho. RJ Mitte était âgé de 34 ans.

La piste du suicide a été évoquée par le tabloïd TMZ, avant d'être confirmée par l'agent de RJ Mitte auprès de Variety ce mardi. Une enquête est cependant en cours et la cause de sa mort doit encore être confirmée officiellement.

L'acteur, que l'on a également vu dans Triumph, The Oak Room, The Recall et The Guardians of Justice, était apparu plus tôt ce mois-ci tout souriant sur les réseaux sociaux aux côtés de Luis Moncada, son partenaire dans Breaking Bad. La semaine passée, il revenait encore au micro du podcast The Joe Vulpis Podcast sur la manière dont la série avait à jamais changé sa vie.

RJ Mitte, un acteur engagé

Né le 21 août 1992 à Jackson, dans le Mississippi, par une césarienne d'urgence, RJ Mitte ne respirait pas à sa naissance, ce qui avait entraîné des lésions cérébrales permanentes. Comme son personnage dans Breaking Bad, RJ Mitte était également atteint d'une infirmité motrice cérébrale. Il avait toutefois exagéré son handicap pour la série à laquelle il a participé à quelque 56 épisodes.

Adopté quelques semaines après sa naissance, RJ Mitte aura eu une enfance marquée par ses problèmes de santé, mais aussi par le divorce de ses parents adoptifs. Sa mère adoptive, qui avait obtenu sa garde, s'était par la suite retrouvée paralysée et RJ Mitte, tout juste adolescent, était vite devenu financièrement responsable de sa mère et de sa petite sœur, Lacianne Carriere, de 11 ans sa cadette. Cette dernière est par la suite également devenue actrice.

RJ Mitte était par ailleurs fiancé à Kennedy Suarez, qu'il avait demandée en mariage en 2025. Particulièrement investi depuis des années dans des actions philanthropiques, RJ Mitte était aussi connu pour son combat contre les stéréotypes et pour la promotion d'une meilleure représentation des personnes en situation de handicap.

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