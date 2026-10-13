RJ Mitte : que sait-on sur la mort de l'acteur de Breaking Bad ?
L'acteur américain RJ Mitte est mort. Connu pour avoir interprété Walter White Jr, dans la célèbre série Breaking Bad, il était âgé de 34 ans.
La famille de Breaking Bad est en deuil. Roy Frank "RJ" Mitte, acteur qui incarnait le fils de Walter White dans la série, est mort. "C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès tragique de RJ Mitte, acteur, philanthrope et fervent défenseur des droits des personnes handicapées, très apprécié", ont indiqué ses représentants dont Deadline se fait l'écho. RJ Mitte était âgé de 34 ans.
La piste du suicide a été évoquée par le tabloïd TMZ, avant d'être confirmée par l'agent de RJ Mitte auprès de Variety ce mardi. Une enquête est cependant en cours et la cause de sa mort doit encore être confirmée officiellement.
L'acteur, que l'on a également vu dans Triumph, The Oak Room, The Recall et The Guardians of Justice, était apparu plus tôt ce mois-ci tout souriant sur les réseaux sociaux aux côtés de Luis Moncada, son partenaire dans Breaking Bad. La semaine passée, il revenait encore au micro du podcast The Joe Vulpis Podcast sur la manière dont la série avait à jamais changé sa vie.
RJ Mitte, un acteur engagé
Né le 21 août 1992 à Jackson, dans le Mississippi, par une césarienne d'urgence, RJ Mitte ne respirait pas à sa naissance, ce qui avait entraîné des lésions cérébrales permanentes. Comme son personnage dans Breaking Bad, RJ Mitte était également atteint d'une infirmité motrice cérébrale. Il avait toutefois exagéré son handicap pour la série à laquelle il a participé à quelque 56 épisodes.
Adopté quelques semaines après sa naissance, RJ Mitte aura eu une enfance marquée par ses problèmes de santé, mais aussi par le divorce de ses parents adoptifs. Sa mère adoptive, qui avait obtenu sa garde, s'était par la suite retrouvée paralysée et RJ Mitte, tout juste adolescent, était vite devenu financièrement responsable de sa mère et de sa petite sœur, Lacianne Carriere, de 11 ans sa cadette. Cette dernière est par la suite également devenue actrice.
RJ Mitte était par ailleurs fiancé à Kennedy Suarez, qu'il avait demandée en mariage en 2025. Particulièrement investi depuis des années dans des actions philanthropiques, RJ Mitte était aussi connu pour son combat contre les stéréotypes et pour la promotion d'une meilleure représentation des personnes en situation de handicap.
10:19 - "Je suis anéanti" écrit Aaron Paul
Parmi les stars de Breaking Bad qui ont rendu hommage à RJ Mitte, on trouve également Aaron Paul, qui incarnait le petit trafiquant Jesse Pinkman. Dans un communiqué de presse partagé au Hollywood Reporter, il écrit : "Je suis anéanti. Cette nouvelle me brise le coeur. RJ, je t'aime mon ami. Tu vas me manquer. Et à tous ceux qui liront ces mots, sachez que vous êtes aimés et que vous n'êtes pas seul. N'oubliez jamais ça."
09:55 - La cause du suicide confirmée
L'agent de RJ Mitte a confirmé auprès de Variety que l'acteur de Breaking Bad avait bel et bien mis fin à ses jours. De son côté, le service de police de Brownsville, en charge de l'enquête, a fait savoir auprès du magazine People que "les causes du décès font toujours l'objet d'une investigation".
09:45 - "On avait prévu de déjeuner ensemble", le bouleversant message de Bryan Cranston
Dans son hommage à RJ Mitte, Bryan Cranston fait un aveu bouleversant : "On s'envoyait des messages il y a quelques semaines, pour savoir quand est-ce qu'on pourrait déjeuner ensemble. Je ne sais pas si ce déjeuner aurait changé quoi que ce soit", avoue-t-il, s'interrogeant sur les raisons qui aurait pu pousser sa co-star de Breaking Bad à mettre fin à ses jours. "Toutes ces promesses et tout ce potentiel est désormais une immense perte".
09:30 - Bryan Cranston rend hommage à RJ Mitte, "un jeune homme adorable"
A l'annonce du décès de RJ Mitte, plusieurs stars de la série Breaking Bad ont pris la parole pour lui rendre hommage. C'est le cas de l'acteur principal, Bryan Cranston, qui incarnait son père à l'écran : "Je suis profondément désespérée", a-t-il écrit dans un long post sur Instagram. "RJ Mitte, mon adorabl fils de Breaking Bad, est mort. Je l'ai rencontré alors qu'il n'avait que 14 ans, et il a joué Walter White Jr avec tellement de joie et d'enthousiasme. Née avec une paralysie cérébrale, il n'a jamais laissé ce handicap être une excuse. Il suivait le programme de tournage très exigeant avec une grande détermination [...] Je sais que je l'aimais et que j'appréciais sa présence au fil des années dans la série, et bien après que la fin de Breaking Bad. Tu vas me manquer, fils."
09:15 - RJ Mitte était atteint d'une infirmité motrice cérébrale
Dans Breaking Bad, RJ Mitte incarnait le fils de Walter White, en situation de handicap. Tout comme son personnage dans la série, l'acteur était atteint d'une infirmité motrice cérébrale (IMC) depuis l'enfance : ce trouble touche le mouvement et la posture. Causé par une lésion ou une malformation survenue dans le cerveau en développement, il se traduit par une raideur musculaire, des mouvements involontaires, des troubles de l'équilibre et de la coordination ou des variations du tonus. Cela entraîne une difficulté à marcher ainsi que plusieurs problèmes de motricité fine, ou de posture.
09:05 - La piste du suicide évoquée
La mort de RJ Mitte, acteur de Breaking Bad, a été annoncée ce lundi 12 octobre 2026. Pour l'heure, les causes officielles de son décès n'ont pas été communiquées, mais la piste du suicide a été évoquée dans les médias américains, notamment TMZ, qui précise toutefois qu'une enquête sur les causes de sa mort sont toujours en cours.