Jean-Jacques Annaud : "Mourir sur le plateau, ça faisait partie du jeu", le réalisateur revient sur son incroyable carrière

A l'occasion de la diffusion du documentaire "Jean-Jacques Annaud : dompteur d'émotion" le 15 novembre sur TCM Cinéma, nous avons rencontré le réalisateur pour un entretien sur son impressionnante carrière.

Les cinéastes comme Jean-Jacques Annaud, on en trouve peu en France. Le réalisateur de 83 ans a signé des longs-métrages devenus des classiques, comme des adaptations de grands pontes de la littératures (Le Nom de la Rose et L'amant), des films mettant au premier plan des animaux (L'Ours et Deux frères, et surtout sans CGI !) ou des superproductions dont Hollywood n'aurait pas à rougir (Stalingrad, Notre-Dame brûle...). Il a tourné avec les plus grands, comme Sean Connery, Brad Pitt, Jude Law ou encore Ed Harris, et dans de nombreux pays (Ecosse, Canada, Italie, Kenya, Autriche, Viêt Nam, Argentine...).

C'est à lui qu'on doit également des publicités devenues iconiques, comme "Dior J'adore". Il a même remporté l'Oscar du meilleur film en langue étrangère en 1977... pour son premier long-métrage (La Victoire en chantant) !

Jean-Jacques Annaud est ainsi une figure hautement singulière du cinéma. Pas étonnant qu'il fasse l'objet du documentaire Jean-Jacques Annaud : dompteur d'émotions qui retrace l'ensemble de sa carrière. Linternaute.com l'a rencontré avant la diffusion, ce dimanche 15 novembre à 20h50 sur TCM Cinéma (et en replay streaming pendant 30 jours). Nous avons pu interroger le réalisateur, généreux en anecdotes, sur toutes les singularités qui font sa carrière.

Linternaute. com - Revenons en arrière : qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du cinéma ?

Jean-Jacques Annaud - Mon parrain avait un gros poste qui le faisait beaucoup voyager et il avait une petite caméra. Quand j'avais 5-6 ans, il fermait les volets et il nous montrait ses films sur le Canada, le Guatemala, l'Afrique du Sud, et je voyageais grâce à lui. Chez moi, le spectacle principal, c'était le dimanche, avec papa, maman, au cinéma de Draveil. Je vivais dans une maison tout à fait heureuse, avec un petit chien charmant, avec des fleurs partout, mais je me disais : "Est-ce que c'est vraiment ça, la vie ?" Mais quand j'allais au cinéma, ça débordait de la vie, l'écran s'ouvrait, et je voyageais, j'apprenais des choses, j'étais ému, je riais...

J'avais 7 ans, quand j'ai dit à ma mère "je veux faire du cinéma". Elle m'a pris au sérieux, elle s'est renseignée, et je suis allé voir le patron de la FEMIS de l'époque qui était sidéré de voir un petit garçon qui voulait faire du cinéma. Il a donné à ma mère une liste de trucs à faire : j'ai étudié l'architecture, la musique, j'ai fait beaucoup de photos et des petits films à partir de 11 ans. J'avais le malheur d'être bon élève, parce que c'était très mal vu déjà d'être bon élève. J'écoutais avec attention les cours, mais flottait dans ma tête le petit montage que j'allais faire du reportage que j'avais fait sur la foire de Chaland. J'ai vécu avec ça, et ça n'a pas arrêté.

© REX FEATURES/SIPA

Votre cinéma est international. Vous avez beaucoup de films avec des acteurs américains ou qui se passent à l'étranger, dans votre filmographie, ce qui est assez rare pour un cinéaste français...

J'étais suffisamment ambitieux, mais calmement ambitieux, car j'ai fait beaucoup de films publicitaires. Dès que je suis sorti de l'école de cinéma, j'étais envoyé au Cameroun d'abord comme coopérant, que j'ai adoré. Et après, j'ai été happé par le film publicitaire. On me proposait 200 films par an, à peu près. J'ai d'abord appris mon métier. C'est le travail qui est la clé, et je me suis plu toute ma vie à ce travail. En ce moment, je suis en écriture de scénarios, je dois lire beaucoup, je dois écrire des scènes, je les déchire, j'en fais d'autres. Je rêve, mais un jour, ce rêve va devenir une réalité.

Des fois, je me dis, c'est quand même bizarre, tout ça, je l'ai conçu dans mon bled à la campagne, ou dans les avions, et c'est exactement ce que je voulais. Il y a ce plaisir extraordinaire de transformer le rêve en réalité. Mon métier, c'est réalisateur. Dans réalisateur, il y a réel. Donc, il faut être dans le réel et aimer le réel.

"J'ai dirigé des milliers d'acteurs, et il y en a un que je n'ai pas aimé", Jean-Jacques Annaud

Parmi les grands acteurs et les grandes actrices avec lesquels vous avez travaillé, y en a-t-il un ou une qui vous a particulièrement surpris ou impressionné ?

Ron Perlman [pour La Guerre du feu, Le Nom de la Rose et Stalingrad, ndlr]. Il a tellement de charisme, il a tellement d'intelligence, il est tellement gentil. Être gentil, ce n'est pas un mot très favorable aujourd'hui, mais il a une infinie gentillesse. Quand il arrive sur le plateau, tout le monde est heureux. Parce que lui-même respire ça, avec ce physique improbable qu'il a. Mais oui, je l'adore, c'est une mascotte pour moi... Vous vous rendez compte que dans toute ma carrière, j'ai dirigé des milliers d'acteurs, et il y en a un que je n'ai pas aimé !

Lequel ?

F. Murray Abraham, qui joue très bien l'Inquisiteur [dans Le Nom de la Rose, ndlr], mais qui est un homme épouvantable. Je suis content de le répéter [il l'a déjà déclaré publiquement dans le magazine Les Années Laser en 2024 et lors d'une masterclass à Lyon en 2023]. Je le reprendrai si j'avais à le faire, parce qu'il était très bien dans le rôle, mais il était insultant avec tout le monde. Tout le plateau le détestait. Il était grossier, impertinent...

Son dernier jour de tournage était une journée importante, il y avait beaucoup de figurants, mais il n'était pas au maquillage. On apprend par son chauffeur qu'il fait ses courses. Au lieu d'arriver à 7h du matin, il arrive à 13h. Il vient vers moi, il me dit : "I'm so sorry JJ", avec cet espèce de sourire carnassier. Je lui dis : "don't be sorry. Voilà ce qu'a décidé mon producteur", qui était à côté de moi, "avec un huissier". Il dit : "écoutez, vous êtes en rupture de contrat, donc en fait, vous n'allez pas tourner la scène d'aujourd'hui, vous allez tourner en fin de programme, c'est-à-dire dans trois semaines. On ne vous paye pas votre billet d'avion avant, donc vous allez rester où vous voulez. Donc, il sait qu'il doit rester trois semaines à ses frais. Il me fait "touché !"

"Je n'ai pas eu peur, mais j'ai été attaqué par l'ours."

Effectivement, pas agréable...

Non, c'est épouvantable ! Il voulait arriver toujours en retard par rapport à Sean Connery parce qu'il disait, "he's a B-actor" ("c'est un acteur de seconde zone", ndlr). Quelle horreur !

Sean Connery (à gauche) et F. Murray Abraham (à droite) dans "Le nom de la rose". © RONALDGRANT/MARY EVANS/SIPA (publiée le 04/11/2026)

Vous avez réalisé des projets risqués, qui pouvaient être dangereux. Est-ce que vous avez déjà réellement eu peur pour votre vie ?

Je n'ai pas eu peur, mais j'ai été attaqué par l'ours (du film L'ours). Là, normalement, je devrais être en chaise roulante, mais je ne lui en ai pas voulu. Je faisais une photo avec lui, parce que c'était mon pote, l'ours. On se soufflait notre haleine chaque matin... Et là, il était nécessaire que je fasse une photo avec ma star ! J'étais en dessous de lui et j'ai pris mon viseur. Il y a dû avoir un reflet ou un truc qui ne lui plaisait plus, et il m'a sauté dessus, il voulait me tuer ! Je me souviens, je me suis dit : "C'est une mort honnête pour un cinéaste qui a pris des risques".

J'ai eu aussi quelques aventures d'hélicoptère qui étaient très inquiétantes... On s'est perdu en pleine nuit sur les rives du Mackenzie, dans le grand nord du Canada. Je faisais des plans pour Les Ailes du courage en IMAX, j'avais une caméra très, très lourde et l'hélicoptère n'arrivait pas à se récupérer. On est passé à ça d'un rocher ! À chaque fois, je me suis dit : "Je prends un risque, c'est normal".

C'est normal ?

Oui ! C'est comme quelqu'un qui veut être cascadeur, il prend un risque avec sa colonne vertébrale, il prend un risque avec sa mâchoire, etc. J'ai pensé que mourir sur le plateau, ça faisait partie du jeu.

L'une de vos marques de fabrique, par rapport à d'autres cinéastes, c'est de travailler avec les animaux, et sans utiliser les effets spéciaux. Comment fait-on pour leur faire faire "ce qu'on veut" pour les besoins d'un film ?

C'est comme un acteur de toute nationalité, de tout niveau : si la situation semble juste à l'acteur, on n'a même pas besoin de le diriger. Comment on dirige un bébé ? Comment on fait faire un truc qui a été réfléchi, qui a été pensé à un petit enfant de deux ans ? Il faut les mettre dans une situation où ils vont eux-mêmes inventer ce qu'on a inventé pour eux. Et c'est la même chose avec des chiens, des loups, des tigres, etc. Si ça fait sens pour eux, ils vont le faire.

Mais comment trouve-t-on ce qui va faire sens pour eux, justement ?

Il faut d'abord comprendre l'animal. Par exemple, les ours voient très mal. Au contraire, des tigres, qui voient excessivement bien et qui se planquent, se font oublier, et qui d'un seul coup, bondissent comme un ressort. Comprendre l'animal, comprendre l'humain, d'abord, c'est en rencontrer beaucoup. C'est très rigolo, parce que d'un seul coup, on apprend des choses sur soi-même. Quand on a écrit L'Ours avec Gérard Brache, j'étais à quatre pattes sur la moquette, et je faisais l'ourson. Mais avant ça, j'avais lu plein de livres sur le comportement des ursidés, j'étais allé voir beaucoup de dresseurs d'ursidés, donc je ne découvrais pas l'espèce.

"Mon métier est un travail d'échange, de compréhension, d'amitié et de respect pour ceux qui travaillent dans l'enthousiasme de faire un film ensemble."

Un de mes films récents, c'était en Mongolie. J'ai fait en sorte d'adorer les Mongols, et je continue à les adorer. Et d'adorer les Han, parce que c'était un film qui confrontait les deux populations. Je ne suis pas chinois, je ne parle pas le chinois, je ne parle pas le mongol. Mais j'ai adoré ça. C'est une expérience humaine magnifique de comprendre l'autre. Je vous donne un autre exemple. Je ne suis pas jeune fille, mais quand je fais L'amant, je suis obligé de penser, quand je dirige mon actrice, que j'ai 15 ans, que j'habite les rives du Mekong, et que je suis amoureuse d'un monsieur qui a le double de mon âge. C'est un exercice extrêmement intéressant parce qu'on se met à la place de l'autre. Et quand on se met à la place de l'autre, on aime l'autre.

Et c'est comme ça que vous dirigez votre équipe ?

J'adore mes techniciens, je suis dépendant de mes techniciens et j'aime ça. Mais c'est moi qui dois donner l'émulation principale. Mon métier, c'est un travail d'échange et de compréhension, d'amitié et de respect pour ceux qui travaillent dans l'enthousiasme de faire un film ensemble.