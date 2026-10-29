Mort de Patrick Stewart : les raisons du décès de l'acteur de Star Trek et X-Men révélées

L'acteur Patrick Stewart, connu pour ses rôles dans Star Trek et X-Men, est mort mercredi 28 octobre. Il était âgé de 86 ans.

L'acteur britannique Patrick Stewart est mort. Son équipe a annoncé la triste nouvelle ce jeudi 29 octobre 2026. Patrick Stewart était âgé de 86 ans. Les raisons de sa mort ont également été révélée par l'entourage de l'acteur. Il souffrait de la maladie d'Alzheimer et la démence à corps de Lewy. "C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Sir Patrick Stewart, survenu hier à son domicile de Los Angeles, entouré des soins attentionnés de sa chère épouse Sunny, à l'issue d'un parcours bref et émouvant marqué par la maladie d'Alzheimer et la démence à corps de Lewy", indique le communiqué.

Les proches de celui qui avait prêté ses traits au capitaine Jean-Luc Picard et au Professeur X ont précisé que Patrick Stewart avait "été bercé par la chaleur de sa famille et de ses amis, entouré de musique live, de prières, de larmes, de rires et de cette émotion profonde que lui seul pouvait susciter après une vie entière consacrée à nous tous". Et de conclure : "Nous chérirons à jamais la sérénité et la réflexion qui se lisaient sur son visage, souvenir éternel de sa grâce inébranlable."

Une enfance compliqué et une première révélation au collège pour Patrick Stewart

Né le 13 juillet 1940 dans le Yorkshire de l'Ouest, il grandit dans un foyer où règne la violence. Son père, vétéran de la Seconde Guerre mondiale souffre de troubles de stress post-traumatique et est particulièrement violent avec sa mère. Très tôt, à l'école, Patrick Stewart s'investi dans le théâtre. Dans un entretien accordé en 2021 au Guardian, il confiait l'impact qu'avait eu son professeur de théâtre au collège. "Il m'a sauvé quand j'étais un garçon et que mon éducation échouait et a sans aucun doute été la personne la plus importante de ma vie. Si je n'avais pas rencontré Cec, que serait-il advenu de moi ? Je suis tellement reconnaissant pour sa confiance en moi", révélait-il..

Après une brève tentative de carrière dans le journalisme, celui qui inventait certains faits dans ces articles et se concentrait davantage sur des production théâtrale locale décide, sous la contrainte de son employeur, de quitter le journalisme et de se consacré pleinement à sa carrière de comédien. Il n'a que 19 ans lorsque tous ses cheveux ont fini de tomber, le laissant chauve. Mais pour lui, c'est une aubaine. Il peut être l'acteur chauve et l'acteur qui joue avec des perruques. Entre 1966 et 1982, Patrick Stewart fait partie de la Royal Shakespeare Company. Il remporte un premier Laurence Olivier Award en 1979 pour meilleur second rôle dans la pièce Antoine et Cléopâtre de William Shakespeare. Après avoir quitté la Royal Shakespeare Company et rejoint le Royal National Theatre, il se lance en parallèle devant la caméra.

Patrick Stewart et le capitaine Jean-Luc Picard

Mais Patrick Stewart se fait vraiment connaître du grand public lorsqu'il interprète le capitaine Jean-Luc Picard dans Star Trek. Un rôle qu'il n'avait pourtant ni imaginé ni souhaité. C'est en effet lors d'une conférence de Shakespeare à l'UCLA qu'il est remarqué par le producteur Robert Justman qui le veut pour interpréter le rôle principal de Star Trek. "Le lendemain matin, j'ai reçu un appel d'un homme qui m'a dit qu'il était mon agent — je ne l'avais jamais rencontré, je ne lui avais jamais parlé auparavant, mais c'était mon agent en Californie — et il a dit : 'J'ai deux questions pour vous. Qu'est-ce que vous faisiez à UCLA hier soir et pourquoi Gene Roddenberry voudrait-il vous voir ce matin ?'" se remémorait en 2023 l'acteur dans le Los Angeles Times, ajoutant que, lui, ne savais pas non plus qui était Gene Roddenberry, le créateur de l'univers de Star Trek.

Engagé dans la foulée, il signe un contrat de six ans tout en pensant en son fort intérieur que la série n'ira pas au-delà d'une saison. Mais le succès est au rendez-vous et Patrick Stewart interprète le capitaine Jean-Luc Picard entre 1987 et 1994 durant les sept saisons, la série étant stoppée pour que des films soient tournés. Ainsi, après avoir joué le capitaine Jean-Luc Picard dans le cadre de la série Star Trek, il continue à interpréter ce même personnage entre 1994 et 2002 dans quatre films dérivés de l'univers de Star Trek, à savoir Star Trek : Générations, Star Trek : Premier Contact, Star Trek : Insurrection et Star Trek : Nemesis. Il participe également aux jeux vidéos Star Trek, entre 1995 et 2002.

Voix, théâtre, X-Men...

Parallèlement à Star Trek, Patrick Stewart use de sa voix dans divers productions. Il n'abandonne par ailleurs jamais son amour premier pour le théâtre. Mais au début des années 2000, il fait un retour fracassant sur le devant de la scène en incarnant cette fois-ci le professeur Charles Xavier dans les X-Men. Un rôle pour lequel on vient encore le chercher. Réticent dans un premier temps, il finit par accepté. C'est un succès. Il prêtera encore une fois sa voix au personnage dans les jeux vidéos. Patrick Stewart était un passionné jamais à court d'énergie.

Jusqu'à la fin de sa vie, il aura continué à travailler. En 2026, il apparaît au casting d'Avengers: Doomsday de Anthony et Joe Russo et prêt également sa voix pour Les Moutons détectives de Kyle Balda dont la sortie a également lieu cette année-là. Jusqu'en 2023, il interprétait encore l'amiral Jean-Luc Picard dans la série Star Trek Picard. En 2022, il était d'ailleurs apparu dans le Livre Guinness des records pour détenir le record de la "plus longue carrière en tant que personnage Marvel en pris de vues réelles" grâce notamment à son apprarition en tant que professeur Xavier dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022) survenue presque 22 ans après sa première interprétation du personnage dans X-Men (2000).