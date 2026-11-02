Michael Mann hospitalisé : quel est l'état de santé du réalisateur de "Heat" après s'être accidentellement tiré dessus ?

Le réalisateur Michael Mann, connu pour les films "Heat" et "Miami Vice", a été hospitalisé samedi 31 octobre après s'être accidentellement tiré une balle dans la jambe à Los Angeles.

Michael Mann, célèbre réalisateur de Heat, Collatéral ou encore Miami Vice, a été hospitalisé samedi 31 octobre 2026, a annoncé la police de Los Angeles ce dimanche. Le cinéaste américain de 83 ans s'est tiré une balle dans la jambe dans un stand de tir de la ville californienne. Il s'agirait d'un accident, selon les autorités. Selon Variety, son état de santé était stable au moment où les secours ont été appelés.

L'arme s'est "accidentellement déclenchée alors qu'elle était dans son étui, blessant légèrement" Michael Mann, précise un communiqué des représentants du réalisateur, relayé par Variety. Selon TMZ, il tentait de rengainer son arme lors d'une séance de tir sur cible dans un stand de tir agréé lorsque le coup est parti accidentellement. Depuis, "il a été soigné et a pu quitter l'hôpital", ses représentants décrivant une blessure "sous cutanée et mineure". Ses jours ne sont donc pas en danger, et il semblerait qu'aucune enquête n'ait été ouverte par les autorités.

Né le 5 février 1943 à Chicago, Michael Mann s'est illustré comme l'un des grands cinéastes d'Hollywood. Après des débuts à la télévision, c'est sur grand écran qu'il se fait un nom. On lui doit notamment des classiques du septième art, comme Le Dernier des Mohicans (sorti en 1992, avec Daniel Day-Lewis), Heat (sorti en 1995, avec Robert de Niro, Al Pacino et Val Kilmer), Collatéral (sorti en 2004 avec Tom Cruise et Jamie Foxx) ou Miami Vice : Deux Flics à Miami (sorti en 2006 avec Colin Farrell et de nouveau Jamie Foxx).

Depuis la sortie du biopic Ferrari en 2023, Michael Mann travaille sur la suite de Heat. Cette suite, qui devrait réunir au casting Leonardo DiCaprio, Christian Bale et Adam Driver, reviendra sur la jeunesse des protagonistes du premier film : celle passée en prison de Neil McCauley (joué par Robert de Niro dans le premier opus), celle de son complice Chris Shiherlis (qui était incarné par Val Kilmer), et le passé du détective Vincent Hanna (incarné par Al Pacino), ainsi que son destin suite aux événements du premier épisode. Le long-métrage n'a pas encore de date de sortie bien définie.