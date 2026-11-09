Angèle Metzger : de quoi est morte l'actrice de 27 ans, connue pour "Chair tendre" ?

La comédienne Angèle Metzger, connue pour son rôle dans Chair tendre, a été retrouvée morte samedi 7 novembre aux Pavillons-Sous-Bois en Seine-Saint-Denis.

La télévision française a perdu l'une de ses jeunes représentantes. L'actrice Angèle Metzger, connue pour avoir joué dans la série Chair tendre en 2022, a été retrouvée morte samedi 7 novembre aux Pavillons-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Selon les informations du Parisien, la comédienne de 27 ans aurait fait une chute "depuis un escalier ou une plateforme surplombant un parking souterrain" et a été retrouvée au pied de l'immeuble du Centre Communal d'Action Sociale. Une fois sur place, les secours n'ont pas réussis à la réanimer.

Le quotidien national précise également qu'Angèle Metzger a été filmée par des caméras de vidéo-surveillance en train de franchir une barrière et monter dans le bâtiment, inaccessible au public. A ce stade de l'enquête, confiée au commissariat de Livry-Gargan, rien ne permettrait de confirmer un geste volontaire.

Angèle Metzger était la fille du comédien Stéphane Metzger (Mauvais genre, L'amour vache) et de la réalisatrice Marie Caldera. Après des études de philosophie et d'histoire de l'art, elle a joué dans plusieurs courts-métrages avant de décrocher le rôle de Sasha, personnage intersexe, dans la série Chair tendre, diffusée sur France 5 en 2022.

On l'a également vue dans plusieurs films d'auteurs, comme le thriller Drone Games ou Fotogenico. Dernièrement, Angèle Metzger a été vue dans le clip de "Japan" du groupe de rock irlandais Fontaines D.C., en octobre. Elle y apparaît au côté de Charlie Heaton, connu pour avoir joué dans Stranger Things.