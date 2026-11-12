"Après m'avoir cassé le nez..." : Rosalie van Breemen, ex d'Alain Delon, l'accuse de violences conjugales

Rosalie Van Breemen, ex compagne d'Alain Delon, revient sur sa relation avec l'acteur dans "L'amour fou", publié le 12 novembre 2026.

Dans une lettre ouverte adressée à Alain Delon, Rosalie Van Breemen, son ex-compagne, sort un livre dans lequel elle revient sur son histoire avec l'acteur disparu le 18 août 2024. Au cours des pages qui émaillent Amour fou, publié jeudi 12 novembre aux éditions Robert Laffont, la mère d'Anouchka et Alain-Fabien Delon évoque des épisodes de violences qu'elle raconte avoir subis.

Rosalie Van Breemen a partagé la vie d'Alain Delon pendant 15 ans, de 1987 à 2001. Dans des extraits de l'ouvrage partagés par Paris Match, l'ancien mannequin relate leur romance, mais aussi des crises de colère intenses donnant lieu à des violences verbales et physiques. Elle raconte qu'il y a l'Alain Delon dont elle est amoureuse, et les "autres Alain".

Rosalie Van Breemen relate plusieurs épisodes de violences, au cours desquelles l'acteur envoyait valser les assiettes à table, l'insultait et lui lançait des couteaux. Elle raconte même que l'acteur du Samouraï lui aurait cassé le nez à deux reprises dans la même journée. Si elle dit ne plus se souvenir de la façon dont c'est arrivé, Rosalie Van Breemen détaille une gifle violente devant Anouchka et Alain-Fabien. Le coup aurait été si fort qu'elle aurait sentie ses os craquer.

Après s'être rendue aux urgences, elle assure avoir porté plainte, mais que les gendarmes auraient refusé de l'enregistrer. "Après m'avoir cassé le nez, tu l'as nié quand je t'ai demandé pourquoi. Et c'est pour cette raison que tu me l'as recassé peu après", écrit la mannequin néerlandaise selon des propos rapportés par Paris-Match.

"Deux fois, et je ne sais pas laquelle a été la pire", ajoute-t-elle dans son ouvrage. "Cette première, devant les enfants ? Ou la seconde, en pleine nuit sur les barreaux en fer forgé de notre lit après m'avoir baisée comme un fou, en disant : "Tu vas voir ce que c'est, d'avoir le nez cassé, connasse ! Tu pleures, tu pleures, alors maintenant je vais te donner une vraie raison de pleurer !"

En 2013, Alain-Fabien Delon avait déjà raconté cette nuit à Vanity Fair Italia au cours de la quelle sa mère a eu le nez cassé à deux reprises, rappelant que lui et son frère Anthony ont aussi fait les frais de la violence paternelle.