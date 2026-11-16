Gérard Depardieu : l'acteur présente ses "excuses, profondes et sincères" à celles et ceux "qui ont pu en souffrir"

L'acteur français accusé d'agressions sexuelles sur le tournage du film "Les volets verts" en 2021 assume sa condamnation et se désiste officiellement de l'appel.

Gérard Depardieu a confirmé qu'il se désistait de son procès en appel ce lundi 16 novembre 2026. Dans un communiqué de presse, intitulé "J'entends" et publié ce lundi, l'acteur aujourd'hui âgé de 77 ans explique accepter sa condamnation en première instance pour agressions sexuelles sur le tournage des Volets verts.

"La justice s'est prononcée", écrit Gérard Depardieu dans son communiqué. "J'ai été reconnu coupable. Je l'entends et j'assume cette condamnation". Il a également tenu à présenter des "excuses, profondes et sincères" à celles et ceux qui ont "pu en souffrir". L'acteur affirme n'avoir "jamais, jamais eu l'intention de blesser les femmes" qu'il a pu croiser dans sa vie. Cependant, il dit avoir "compris que l'intention ne change rien à la blessure".

"Sur les tournages, je me suis longtemps caché derrière la provocation et la grivoiserie", poursuit-il, avant de reconnaître que ses propos et "certains de [ses] gestes" n'étaient pas "sans conséquence". L'acteur césarisé pour son rôle dans Cyrano de Bergerac dit qu'il a "compris qu'[il appartenait] à un monde qui a disparu" et assure que "cette histoire a fait beaucoup souffrir".

En mai 2025, Gérard Depardieu a été reconnu coupable d'agressions sexuelles et se retrouve donc définitivement condamné à 18 mois de prison avec sursis, assortie d'une peine complémentaire pour "victimisation secondaire" en raison de la virulence de sa défense. Le parquet a fait savoir que, en conséquences du désistement de l'acteur, il ne maintenait pas son appel, tout comme l'avocate des plaignantes qui dit "accepter ce désistement".

Ce n'est pas la première fois que Gérard Depardieu se désiste dans le cadre d'une poursuite judiciaire. Il l'avait déjà en avril, alors qu'il poursuivait France Télévision. En cause : le montage d'un numéro de Complément d'enquête, diffusé fin 2023 et dans lequel on le voit se montrer dégradant envers les femmes et sexualiser une fillette au cours d'un voyage en Corée du Nord, montage qu'il contestait.

D'autres affaires visent Gérard Depardieu

Ce n'était pas la seule affaire judiciaire qui poursuit Gérard Depardieu actuellement. Renvoyé devant la cour criminelle pour viols et agressions sexuelles sur la comédienne Charlotte Arnould, l'acteur césarisé pour Cyrano de Bergerac conteste fermement les accusations et a fait appel de ce renvoi. Gérard Depardieu a toujours démenti les accusations dont il fait l'objet, notamment lors des quatre jours d'audience en première instance.

Ce jeudi 12 novembre, le comédien septuagénaire a également été mis en cause par Mediapart et Le Media pour des attouchements sexuels filmés. Les deux médias ont partagé une vidéo dans lequel on voit Gérard Depardieu tenter de caresser les cuisses, les fesses et l'entrejambe d'une figurante durant une prise du film Turf (2013), gestes qu'elle essaie de repousser. L'acteur ne s'est pas officiellement exprimé sur ces images.