Gérard Depardieu : l'acteur renoncerait à son procès en appel pour agressions sexuelles

L'acteur français accusé d'agressions sexuelles sur le tournage du film "Les volets verts" en 2021 renoncerait à son procès en appel, qui devait débuter lundi.

Gérard Depardieu ne sera pas présent au tribunal ce lundi 17 novembre 2026, date de l'ouverture de son procès en appel pour agressions sexuelles sur le tournage des Volets verts. C'est l'un de ses avocats qui a partagé l'information auprès de l'AFP, alors que France Inter assure que l'acteur va se désister totalement, citant une source proche du dossier, une information également confirmée par BFM TV.

En cas de désistement, sa condamnation en première instance devient définitive. En mai 2025, il avait été reconnu coupable d'agressions sexuelles et avait été condamné à 18 mois de prison avec sursis, assortie d'une peine complémentaire pour "victimisation secondaire" en raison de la virulence de sa défense.

Ce n'est pas la première fois que Gérard Depardieu se désiste dans le cadre d'une poursuite judiciaire. Il l'avait déjà en avril, alors qu'il poursuivait France Télévision. En cause : le montage d'un numéro de Complément d'enquête, diffusé fin 2023 et dans lequel on le voit se montrer dégradant envers les femmes et sexualiser une fillette au cours d'un voyage en Corée du Nord, montage qu'il contestait.

Gérard Depardieu a été condamné en mai 2025 à 18 mois de prison avec sursis pour agressions sexuelles sur Amélie, une décoratrice, et Sarah (prénom d'emprunt), assistante réalisatrice, qui travaillaient toutes deux sur le film Les Volets Verts de Jean Becker en 2021. Tout au long des quatre jours d'audiences, il avait nié les accusations, refusant d'être assimilé à un "frotteur dans le métro".

D'autres affaires visent Gérard Depardieu

Ce n'est pas la seule affaire judiciaire qui poursuit Gérard Depardieu actuellement. Renvoyé devant la cour criminelle pour viols et agressions sexuelles sur la comédienne Charlotte Arnould, l'acteur césarisé pour Cyrano de Bergerac conteste fermement les accusations et a fait appel de ce renvoi. Gérard Depardieu a toujours démenti les accusations dont il fait l'objet, notamment lors des quatre jours d'audience en première instance.

Ce jeudi 12 novembre, le comédien septuagénaire a également été mis en cause par Mediapart et Le Media pour des attouchements sexuels filmés. Les deux médias ont partagé une vidéo dans lequel on voit Gérard Depardieu tenter de caresser les cuisses, les fesses et l'entrejambe d'une figurante durant une prise du film Turf (2013), gestes qu'elle essaie de repousser. L'acteur ne s'est pas officiellement exprimé sur ces images.