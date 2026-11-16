Robert Pattinson est James Bond : pourquoi l'acteur a été choisi face à Jack Lowden et Callum Turner ?
Robert Pattinson, acteur britannique connu pour ses rôles dans "Twilight", "L'Odyssée" et "The Batman", a été choisi pour incarner le prochain James Bond.
Son nom est Bond, James Bond : Robert Pattinson, acteur connu pour ses rôles dans les franchises Twilight, The Batman et bientôt à l'affiche de Dune : partie 3, a été choisi pour incarner le prochain James Bond. L'annonce a été faite ce lundi 16 novembre 2026, après plusieurs semaines de spéculations et des phases de casting très longues pour choisir le successeur de Daniel Craig. Alors que les noms de Jack Lowden (Slow Horses), Callum Turner (Masters of the Air) ou Josh O'Connor (The Crown) circulaient depuis longtemps, l'acteur britannique de 40 ans est entré dans la course tardivement et a finalement raflé la mise.
Admettant qu'il s'agit "de l'honneur d'une vie", Robert Pattinson a déclaré dans un communiqué de presse partagé par Variety être "incroyablement reconnaissant envers Denis [Villeneuve, le réalisateur du prochain épisode], Amy [Pascal, productrice], David [Heyman, producteur], Tanya [Lapointe, productrice exécutive] et toute l'équipe d'Amazon MGM Studios d'avoir cru en moi. Dire qu'il s'agit d'un rêve devenu réalité est un euphémisme."
Les raisons qui ont poussé Amazon MGM Studios à choisir Robert Pattinson pour le rôle, face à une concurrence composée d'acteurs moins connus comme Jack Lowden ou Callum Turner. Mais Denis Villeneuve, qui a tenu à rendre hommage aux acteurs qui ont participé aux phases de casting, estime qu'il "ne peut y avoir qu'un seul 007". Le réalisateur de la franchise Dune a d'ailleurs expliqué brièvement qu'il considère que Robert Pattinson "incarne l'âme intemporelle de 007 et apporte un esprit totalement nouveau" au personnage, sans en révéler davantage. Ils ont d'ailleurs déjà tourné ensemble, puisque Robert Pattinson incarnera l'antagoniste de la partie 3 de Dune, prévue au cinéma le 16 décembre 2026.
Pourquoi Robert Pattinson ferait-il un bon James Bond ?
Parmi les qualités de Robert Pattinson que l'on peut lui reconnaître pour un tel rôle, citons le fait qu'il a prouvé à maintes reprises sa capacité à porter une franchise sur les épaules, le fait que ses performances d'acteurs ont été maintes fois saluées par la critique, et qu'il est un acteur bankable à l'affiche de productions à succès cette année (The Drama, L'Odyssée…). Beaucoup de cinéphiles s'accordent même à dire qu'il a déjà prouvé qu'il avait les épaules pour incarner 007 dans Tenet, où il incarnait déjà un agent secret flegmatique et charismatique.
Robert Pattinson devient le septième interprète de James Bond au cinéma. Il succède ainsi à des visages familiers, comme Daniel Craig, Pierce Brosnan, Timothy Dalton, George Lazenby ou les regrettés Roger Moore et Sean Connery.
Gros changement pour la franchise James Bond
Cela fait depuis 2021 que l'on attendait de connaître l'identité du nouvel acteur qui incarnerait James Bond, après que Daniel Craig ait rendu le smoking avec Mourir peut attendre. Il faut dire que la franchise a connu de nombreux remous depuis ces cinq dernières années : la MGM, studio qui produisait la saga, a été rachetée par Amazon, ce qui a entraîné un nouveau bouleversement majeur puisque les producteurs historiques Barbara Broccoli et Michael G. Wilson ont cédé leurs droits créatifs. Il aura fallu attendre juin 2025 pour que le 26e film donne de ses nouvelles, puisqu'on apprend à cette date que c'est Denis Villeneuve (Dune, Premier Contact) qui a été choisi à la réalisation.
18:44 - Le roi Charles III et la reine Camilla saluent la promotion de Robert Pattison
La nomination de Robert Pattison comme nouveau James Bond a fait réagir jusqu'à Buckingham Palace. Sur Instagram, la famille royale a commenté la publication de 007 : "Bienvenue au sein des services secrets de Sa Majesté, Monsieur Bond." Le même message a également été publié sur Facebook.
18:15 - Robert Pattinson a déjà travaillé avec Denis Villeneuve, réalisateur du prochain James Bond
Robert Pattinson retrouve Denis Villeneuve pour le prochain film James Bond. Le réalisateur a été choisi pour mettre en scène ce nouvel épisode, il n'est donc pas étonnant qu'il ait choisi un comédien avec lequel il a déjà travaillé dans le passé. Il a dirigé Pattinson dans Dune : troisième partie, qui sort au cinéma le 16 décembre. Le réalisateur canadien s'est dit "ravi d’accueillir Robert Pattinson dans le rôle de notre nouveau James Bond. Il incarne l’âme intemporelle de 007 et apporte un esprit totalement nouveau. J’ai hâte de commencer."
18:00 - Robert Pattinson va-t-il rester Batman ?
Robert Pattinson est apparue dans de nombreuses franchises, et il s'était surtout illustré dans la peau de Bruce Wayne ces dernières années. Le nouveau James Bond était le héros de The Batman, sorti en 2022, et reprend le rôle pour la partie 2, prévue pour 2028. Pour le moment, son avenir au sein de l'univers DC est donc en suspens, d'autant que la franchise connaît des remous en coulisses : le réalisateur de The Batman, Matt Reeves, a dû être remplacé au pied lever en plein tournage de l'épisode 2 pour des raisons privées, tandis que James Gunn et Peter Safran ont récemment quitté la direction de DC Studios. Difficile pour le moment de prédire le futur du Batman de Robert Pattinson avec optimisme, mais aucune information sur le sujet n'a été communiquée pour le moment.
17:43 - L'année 2026 était celle de Robert Pattinson
S'il y a bien un acteur britannique qui s'est particulièrement démarqué en cette année 2026, c'est bien Robert Pattinson. En plus de décrocher le rôle de James Bond (ce qui n'est pas un mince exploit), le compagnon de la chanteuse Suki Waterhouse est à l'affiche de certains des plus gros films de cette année 2026 : The Drama face à Zendaya, L'Odyssée de Christopher Nolan, Primetime de Lance Oppenheim (plus confidentiel, mais la prestation d'acteur de Pattinson en Chris Hansen est saluée) et prochainement Dune : partie 3, qui sort au cinéma le 16 décembre.
17:30 - Robert Pattinson a déjà joué un agent secret très convaincant
Robert Pattinson va enfiler le smoking de 007, ce n'est pas la première fois dans sa carrière qu'il prête ses traits à un agent secret. L'acteur de 40 ans jouait un second rôle dans Tenet, film d'espionnage moderne et alambiqué de Christopher Nolan, sorti en 2020. Il avait prouvé à cette occasion posséder le flegme, le charisme et la carrure pour incarner un agent secret, une expérience qui va probablement lui servir pour devenir James Bond.
17:15 - Réduire Robert Pattinson à "Twilight" est une erreur
Pendant longtemps au début des années 2010, Robert Pattinson était "l'acteur de Twilight". Ce qui, pour beaucoup, est un tort, puisque l'acteur britannique n'a pas l'occasion de démontrer l'ensemble de sa palette de jeu à cette occasion. Mais c'est une erreur : depuis que la saga de vampires pour adolescents s'est achevée, Robert Pattinson a démontré sa volonté de se détacher de son image de jeune premier pour s'épanouir dans des rôles bien plus sombres et complexes, particulièrement dans le cinéma d'auteur américain. Il a joué pour David Cronenberg (Cosmopolis, Maps to the stars), Werner Herzog (Queen of the Desert), Brady Corbet (L'enfance d'un chef), James Gray (The Lost City of Z), Ben et Josh Safdie (Good Time) ou encore Claire Denis (High Life). Beaucoup d'experts cinéma n'hésitent pas à le qualifier de l'un des meilleurs acteurs de sa génération.
17:00 - Robert Pattinson, un acteur révélé dans "Harry Potter" et "Twilight"
Depuis ses débuts, Robert Pattinson est un acteur qui s'est imposé dans des franchises extrêmement populaire. Il a incarné le personnage de Cédric Diggory dans le quatrième film Harry Potter en 2005, juste avant d'exploser dans la saga Twilight. De 2008 à 2012, il a incarné le vampire Edward, qui tombe amoureux de l'humaine Bella Swann (Kristen Stewart) dans l'adaptation de la saga littéraire de Stephenie Meyer. Si ce rôle ne lui permet pas de séduire la critique (du moins, pas encore), il prouve qu'il a déjà l'aura pour porter une franchise qui a engendré plus de 3,3 milliards de dollars cumulés (pour cinq films).