Robert Pattinson est James Bond : pourquoi l'acteur a été choisi face à Jack Lowden et Callum Turner ?

Robert Pattinson, acteur britannique connu pour ses rôles dans "Twilight", "L'Odyssée" et "The Batman", a été choisi pour incarner le prochain James Bond.

Son nom est Bond, James Bond : Robert Pattinson, acteur connu pour ses rôles dans les franchises Twilight, The Batman et bientôt à l'affiche de Dune : partie 3, a été choisi pour incarner le prochain James Bond. L'annonce a été faite ce lundi 16 novembre 2026, après plusieurs semaines de spéculations et des phases de casting très longues pour choisir le successeur de Daniel Craig. Alors que les noms de Jack Lowden (Slow Horses), Callum Turner (Masters of the Air) ou Josh O'Connor (The Crown) circulaient depuis longtemps, l'acteur britannique de 40 ans est entré dans la course tardivement et a finalement raflé la mise.

Admettant qu'il s'agit "de l'honneur d'une vie", Robert Pattinson a déclaré dans un communiqué de presse partagé par Variety être "incroyablement reconnaissant envers Denis [Villeneuve, le réalisateur du prochain épisode], Amy [Pascal, productrice], David [Heyman, producteur], Tanya [Lapointe, productrice exécutive] et toute l'équipe d'Amazon MGM Studios d'avoir cru en moi. Dire qu'il s'agit d'un rêve devenu réalité est un euphémisme."

Les raisons qui ont poussé Amazon MGM Studios à choisir Robert Pattinson pour le rôle, face à une concurrence composée d'acteurs moins connus comme Jack Lowden ou Callum Turner. Mais Denis Villeneuve, qui a tenu à rendre hommage aux acteurs qui ont participé aux phases de casting, estime qu'il "ne peut y avoir qu'un seul 007". Le réalisateur de la franchise Dune a d'ailleurs expliqué brièvement qu'il considère que Robert Pattinson "incarne l'âme intemporelle de 007 et apporte un esprit totalement nouveau" au personnage, sans en révéler davantage. Ils ont d'ailleurs déjà tourné ensemble, puisque Robert Pattinson incarnera l'antagoniste de la partie 3 de Dune, prévue au cinéma le 16 décembre 2026.

Pourquoi Robert Pattinson ferait-il un bon James Bond ?

Parmi les qualités de Robert Pattinson que l'on peut lui reconnaître pour un tel rôle, citons le fait qu'il a prouvé à maintes reprises sa capacité à porter une franchise sur les épaules, le fait que ses performances d'acteurs ont été maintes fois saluées par la critique, et qu'il est un acteur bankable à l'affiche de productions à succès cette année (The Drama, L'Odyssée…). Beaucoup de cinéphiles s'accordent même à dire qu'il a déjà prouvé qu'il avait les épaules pour incarner 007 dans Tenet, où il incarnait déjà un agent secret flegmatique et charismatique.

Robert Pattinson devient le septième interprète de James Bond au cinéma. Il succède ainsi à des visages familiers, comme Daniel Craig, Pierce Brosnan, Timothy Dalton, George Lazenby ou les regrettés Roger Moore et Sean Connery.

Gros changement pour la franchise James Bond

Cela fait depuis 2021 que l'on attendait de connaître l'identité du nouvel acteur qui incarnerait James Bond, après que Daniel Craig ait rendu le smoking avec Mourir peut attendre. Il faut dire que la franchise a connu de nombreux remous depuis ces cinq dernières années : la MGM, studio qui produisait la saga, a été rachetée par Amazon, ce qui a entraîné un nouveau bouleversement majeur puisque les producteurs historiques Barbara Broccoli et Michael G. Wilson ont cédé leurs droits créatifs. Il aura fallu attendre juin 2025 pour que le 26e film donne de ses nouvelles, puisqu'on apprend à cette date que c'est Denis Villeneuve (Dune, Premier Contact) qui a été choisi à la réalisation.

Dernières mises à jour