Robert Pattinson est le nouveau James Bond : pourquoi l'acteur a-t-il été choisi pour jouer 007 ?

L'identité du prochain James Bond est désormais connue : c'est Robert Pattinson, acteur de "The Batman", "L'Odyssée" ou "Tenet", qui a été choisi.

C'est officiel : Robert Pattinson, acteur caméléon connu pour ses rôles dans les franchises Twilight, Harry Potter, The Batman et qui sera bientôt à l'affiche de Dune : partie 3, a été choisi pour incarner le prochain James Bond. L'annonce a été faite ce lundi 16 novembre 2026, après plusieurs semaines de spéculations et des phases de casting très longues pour choisir le successeur de Daniel Craig.

Admettant qu'il s'agit "de l'honneur d'une vie", l'acteur britannique de 40ns a déclaré dans un communiqué de presse partagé par Variety être "incroyablement reconnaissant envers Denis [Villeneuve, le réalisateur du prochain épisode], Amy [Pascal, productrice], David [Heyman, producteur], Tanya [Lapointe, productrice exécutive] et toute l'équipe d'Amazon MGM Studios d'avoir cru en moi. Dire qu'il s'agit d'un rêve devenu réalité est un euphémisme."

Les raisons qui ont poussé Amazon MGM Studios à choisir Robert Pattinson pour le rôle, face à une concurrence composée d'acteurs moins connus comme Jack Lowden ou Callum Turner. Mais Denis Villeneuve, qui a tenu à rendre hommage aux acteurs qui ont participé aux phases de casting, estime qu'il "ne peut y avoir qu'un seul 007". Le réalisateur de la franchise Dune a d'ailleurs expliqué brièvement qu'il considère que Robert Pattinson "incarne l'âme intemporelle de 007 et apporte un esprit totalement nouveau" au personnage, sans en révéler davantage.

Parmi les qualités de Robert Pattinson que l'on peut lui reconnaître pour un tel rôle, citons le fait qu'il a prouvé à maintes reprises sa capacité à porter une franchise sur les épaules, le fait que ses performances d'acteurs ont été maintes fois saluées par la critique, et qu'il est un acteur bankable à l'affiche de productions à succès cette année (The Drama, L'Odyssée…). Beaucoup de cinéphiles s'accordent même à dire qu'il a déjà prouvé qu'il avait les épaules pour incarner 007 dans Tenet, où il incarnait déjà un agent secret flegmatique et charismatique.

Robert Pattinson devient le septième interprète de James Bond au cinéma. Il succède ainsi à des visages familiers, comme Daniel Craig, Pierce Brosnan, Timothy Dalton, George Lazenby ou les regrettés Roger Moore et Sean Connery.