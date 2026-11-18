Bilaal Salaam, un ancien ami de Will Smith, accuse l'acteur d'agression sexuell. Une plainte a été déposée.

Will Smith accusé d'agression sexuelle. Le site américain TMZ a révélé mardi 17 novembre qu'un ancien ami de l'acteur de 58 ans, prénommé Bilaal Salaam, avait porté plainte contre lui. Il lui reproche de l'avoir sexuellement agressé lors d'une soirée organisée à Hollywood en 2019. Selon la plainte qu'a pu consulter TMZ, il s'agirait de la première d'Aladdin de Will Smith.

Dans la plainte, il est affirmé qu'à l'occasion d'une vidéo filmée par Bilaal Saalam avec Will Smith, ce dernier aurait évoqué les tétons de Bilaal Salaam, avant de se mettre à gémir. Les adjectifs "brillants" et "luisants" auraient ainsi été évoqués, selon les dires du plaignant. Des commentaires qui l'auraient mis mal à l'aise au point qu'il se sente obligé de s'isoler dans un coin de la salle. Mais les choses ne se seraient pas arrêtées là puisque Will Smith, toujours selon les accusions de Bilaal Salaam, serait revenu à la charge un peu plus tard dans la soirée.

Will Smith nie catégoriquement

Après s'être approché de Bilaal Salaam, l'acteur star du Prince de Bel-Air aurait saisi ses parties génitales par-dessus son pantalon. Il les aurait maintenues pendant une dizaine de secondes avant que Bilaal Salaam ne réagisse et le repousse en protestant de manière plutôt bruyante. Une réaction qui aurait conduit Will Smith a s'excusé une première fois. Un peu plus tard dans la même soirée, l'acteur serait à nouveau revenu, accompagné de son épouse, Jada Pinkett.