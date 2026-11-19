L'acteur américain Larry Pondexter, connu pour son rôle dans le film S.W.A.T., est décédé à 66 ans le 18 novembre des suites d'un accident de la route.

Larry Poindexter, acteur américain connu comme second rôle de plusieurs séries à succès, est mort ce mercredi 18 novembre à l'âge de 66 ans. Le comédien avait été victime d'un accident de la route vendredi dernier. Selon les premiers éléments partagé par le média américain Deadline, il avait été renversé par une voiture à Los Angeles, dans le quartier de Studio City. Avant d'être fauché, il traversait la rue pour aller chercher à manger.

Larry Poindexter a été hospitalisé juste après l'accident et devait subir une opération ce mercredi pour soigner plusieurs côtes cassées. Cependant, il est décédé de manière soudaine dans la matinée, juste avant l'intervention chirurgicale, rapportent toujours les médias américains.

Larry Poindexter s'est illustré comme acteur dès les années 1980. C'est surtout à la télévision qu'il s'est fait connaître, apparaissant dans une trentaine d'épisodes du feuilleton Des jours et des vies où il a joué deux personnages, à trente ans d'intervalle. On l'a également aperçu dans plusieurs épisodes des séries Santa Barbara et General Hospital.

Plus ponctuellement, Larry Poindexter a joué dans certaines des séries américaines les plus connues, comme Friends (le pompier Dave, saison 1 épisode 4), How I Met Your Mother (Joe Donovan dans la saison 5 épisode 14) ou encore NCIS, Bones, Supernatural, Castle, Les Experts, Station 19 ou Scandal. Plus récemment, on l'a vu dans la quatrième saison de la série La Défense Lincoln.

Au cinéma, c'est le film S.W.A.T. qui l'a fait connaître : il jouait le capitaine Tom Fuller face à Samuel L. Jackson et Colin Farrell. On l'a également vu dans plusieurs films, comme Material Girls ou 17 ans encore avec Zac Efron et Matthew Perry.