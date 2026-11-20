L'acteur français Gérard Depardieu et l'écrivain Michel Houellebecq sont visés par une plainte pour viol et agressions sexuelles en réunion, a révélé Médiapart jeudi 19 novembre 2026.

Une nouvelle affaire judiciaire vise désormais Gérard Depardieu. Ce jeudi 19 novembre, Médiapart a publié une enquête révélant que l'acteur de 77 ans est visé par une plain pour viol. Celle-ci a été déposée par une comédienne, surnommée "Alexandra" par le média d'investigation, en mai 2025. L'écrivain Michel Houellebecq est également mis en cause, accusé d'agression sexuelle et de complicité de viol. Le réalisateur Guillaume Nicloux, qui tenait la caméra, est poursuivi pour complicité et enregistrement d'images sexuelles sans consentement. Une information judiciaire a été ouverte suite au dépôt de plainte.

Les faits dénoncés se seraient déroulés en décembre 2018, sur le tournage du film Thalasso, réalisé par Guillaume Nicloux et dans lequel Gérard Depardieu et Michel Houellebecq jouent tous les deux leur propre rôle. Une scène de fête dans une suite est prévue au scénario et tournée, mais sans qu'il ne soit prévu qu'il y ait une séquence sexuelle. Mais sur le tournage, la plaignante assure s'être retrouvée alcoolisée après plusieurs prises, et accuse Michel Houellebecq de l'avoir entraînée sur un lit pour l'embrasser et qu'il lui aurait imposé un cunnilingus. Elle affirme que Gérard Depardieu lui aurait imposé une pénétration digitale non consentie, malgré ses tentatives pour le repousser.

Présumés innocents, Gérard Depardieu et Michell Houellebecq n'ont pas répondu aux sollicitations de Médiapart. Le réalisateur Guillaume Nicloux, lui, a admis qu'il y a eu des écarts avec le scénario prévu sur le tournage, mais affirme n'avoir "constaté aucune contrainte, ni opposition verbale ou physique", et se dit "affligé" par le témoignage. Des membres de l'équipe de production, eux, disent avoir recueilli le récit de la plaignante, à l'époque des faits dénoncés. Un accord aurait alors été conclu avec l'actrice et son agente pour que les images soient détruites, et un "dédommagement" sous forme de contrat de travail de 30 000 euros lui aurait été versé.

Pour l'heure, aucun des mis en cause ni la plaignante n'ont encore été auditionnés par la justice, nous apprend Médiapart. La comédienne, elle, assure avoir longtemps été retenue par le sentiment de "honte" et de "culpabilité" avant que le procès de Gérard Depardieu pour agressions sexuelles, en mars 2025, ne l'ait finalement poussée à franchir le pas.

Dernières mises à jour