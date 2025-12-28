Brigitte Bardot, de sex symbol à soutien affiché du RN aux phrases polémiques
Icône légendaire, Brigitte Bardot incarnait le sex symbol à la française. Celle qu'on surnommaiy "BB" a connu un parcours atypique, de visage hippie à soutien affiché du RN et adepte de phrases polémiques.
Brigitte Bardot : sex-symbol de l'amour
Dans les années 1950 à 1960, elle est la figure sexy qui crevait l'écran. A ses débuts, Brigitte Bardot incarnait une sorte d'attitude hippie, prônant l'amour. En 1965 par exemple, son symbolisme s'illustre dans des interviews. Lorsque des journalistes lui demandaient "Quel a été le plus beau jour de votre vie ?", elle répondait : "Une nuit", ou bien encore : "Que pensez-vous de l'amour libre ?" Réponse : "Je ne pense jamais quand je fais l'amour". Elle incarnait la femme libre dans sa sexualité et dans son indépendance.