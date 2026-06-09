Traumatismes, famille, passion... L'incroyable destin de Steven Spielberg

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© REX FEATURES/SIPA
Steven Spielberg est né le 18 décembre 1946 dans la ville de Cincinnati dans l'Ohio aux Etats-Unis. Sa mère, Leah, travaille comme pianiste et peintre. Son père, Arnold Spielberg, est un ingénieur électrique. Steven racontera dans une interview auprès de 60 Minutes que son père était souvent absent : "Mon père m'a beaucoup manqué quand j'étais jeune, même si notre famille était unie. C'était un bourreau de travail, il travaillait tout le temps." Steven a également une petite sœur, Anne Spielberg, une scénariste de trois ans sa cadette.
 
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La Rédaction