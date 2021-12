"Luc Besson : un non-lieu prononcé, Sand Van Roy fera appel"

LUC BESSON. L'actrice Sand Van Roy avait porté plainte pour viol contre Luc Besson en 2018. Le 9 décembre 2021, un non-lieu est prononcé en faveur du réalisateur.

[Mis à jour le 9 décembre 2021 à 17h23] La juge d'instruction Marie-Claire Nouriel a prononcé un non-lieu en faveur de Luc Besson, accusé de viol par Sand Van Roy depuis 2018. L'avocat de la comédienne a assuré que sa cliente allait faire appel : "La défense savait que le meilleur avocat de monsieur Besson était la juge d'instruction. Elle a décidé de ne pas instruire et a réussi la performance rare de ne jamais rencontrer la plaignante", a-t-il expliqué auprès de franceinfo. Sur Twitter, Sand Van Roy annonce sa volonté de "porter plainte pour faux" contre la juge d'instruction, qui a prononcé le non-lieu en faveur de Luc Besson.

La défense de Luc Besson a de son côté estimé au micro de franceinfo que "ce non-lieu est cohérent avec la position constante du procureur de la République", qui aurait considéré, selon son point de vue, que "les accusations n'étaient pas fondées". Sand Van Roy a porté plainte contre Luc Besson en mai 2018, l'accusant de viol au lendemain d'un rendez-vous avec le cinéaste dans un palace. Elle a par la suite dénoncé d'autres viols et agressions sexuelles. Le réalisateur du Cinquième Élément et Léon a toujours démenti ces accusations, et n'a jamais été mis en examen dans le cadre de ce dépôt de plainte. Le parquet de Paris avait classé l'affaire sans suite en février 2019. La comédienne avait toutefois porté plainte une seconde fois contre le réalisateur, avant qu'un non-lieu ne soit prononcé le 9 décembre 2021.

En mai 2018, la comédienne Sand Van Roy portait plainte contre Luc Besson pour viol, en accusant le metteur en scène de l'avoir droguée. Elle expliquait à l'époque à Europe 1 qu'elle buvait un thé au Bristol dans le huitième arrondissement de Paris, avant de se sentir mal et que le réalisateur ne l'emmène dans une chambre de l'hôtel de luxe alors qu'elle était inconsciente. Suite aux analyses toxicologiques, Luc Besson a été mis hors de cause par les enquêteurs chargés de l'affaire. Le mercredi 18 juillet 2018, la chaîne d'information en continu BFMTV a décroché une exclusivité en diffusant l'interview de Sand Van Roy, qui livre sa version des faits. "J'avais peur de mourir, ça n'était jamais allé aussi loin. C'était crescendo. Et même le lendemain, j'avais tellement de douleurs que je suis tombée dans les pommes. Et quand c'est aussi violent, ça s'appelle un viol", martèle l'actrice. J'ai dit 'arrête', je lui ai dit clair et net. C'est pas juste 'non', c'est aussi pleurer, c'est aussi vomir. Il m'a imposé des actes sexuels très humiliants. J'ai montré mon dégoût, j'ai montré que je n'en avais pas envie. C'est aussi un 'non'."

Une semaine plus tôt, Mediapart révélait qu'une ancienne directrice de casting aurait écrit au procureur de la République de Paris afin de dénoncer des agressions sexuelles qu'elle aurait subies dans les années 2000 par Luc Besson. Mediapart révélait que cette directrice de casting aurait trouvé le courage de parler grâce à la plainte de Sand Van Roy. Ce n'est pas la seule femme à témoigner dans la première enquête de Mediapart publiée en juillet 2018, puisqu'une autre affirme avoir vécu un rendez-vous étrange avec Luc Besson dans la chambre d'un hôtel à Los Angeles "au lieu d'avoir le rendez-vous dans le hall d'entrée, dans le salon comme on fait souvent". Elle poursuit : "Il n'a même pas terminé de fermer la porte qu'il s'est jeté sur moi, pour me toucher ou pour m'embrasser. Ma seule façon de sortir, c'est de me jeter au sol. Et ça je m'en souviens vraiment très bien, car je me suis laissé tomber sur le sol et à quatre pattes jusqu'à la porte pour pouvoir me lever et sortir en courant".

Le parquet de Paris a classé l'affaire sans suite en 2019. Sand Van Roy a ensuite porté plainte une nouvelle fois. Finalement, l'affaire s'est soldée par un non-lieu prononcé par la juge d'instruction le 9 décembre 2021. L'actrice a annoncé qu'elle allait faire appel de cette décision, tout en portant plainte pour faux contre la juge d'instruction.

Luc Besson réagit à l'affaire

Luc Besson a réagi à cette affaire qui plane depuis 2018 dans la matinale de BFM TV : "Cette affaire est un mensonge de A à Z. Je n'ai pas violé cette femme, je n'ai jamais violé une femme de ma vie, je n'ai jamais levé la main sur une femme, je n'ai jamais menacé une femme, je n'ai jamais contraint physiquement et moralement une femme à quoi que ce soit, je n'ai jamais drogué une femme, ceci est un mensonge", détaille-t-il très précisément. Le producteur d'Europacorp estime toutefois que ça ne l'exonère pas de ses responsabilités : s'il nie les agressions, il confirme avoir eu des relations extra-conjugales. "J'ai des responsabilités. J'ai commis des erreurs et commis des fautes, j'ai aussi menti. J'ai menti à ma femme, j'ai menti à mes enfants, car j'ai eu une relation avec cette jeune personne, pendant deux ans, qui était une relation affective. J'ai menti et j'ai trahi ma femme et mes enfant, et ça ne m'est pas arrivé qu'une seule fois, ça m'est arrivé plusieurs fois en vingt ans de mariage". Une enquête préliminaire contre le producteur français est toujours ouverte à Paris, suite à des accusations d'une actrice canadienne pour des faits prescrits. Celle-ci affirme que Luc Besson a tenté de l'agresser sexuellement en mars 2002.

"Cette affaire est un mensonge de A à Z"



Accusé de viol, Luc Besson sort du silence pic.twitter.com/EnSzxOw4C0 — BFMTV - Matinale (@PremiereEdition) October 7, 2019

Le 28 novembre 2018, cinq autres femmes ont rapporté dans les colonnes de Mediapart avoir été victimes de comportements sexuels déplacés de la part de Luc Besson. Dans le journal d'investigation en ligne, on peut lire que les témoignages de ces cinq femmes évoquent des faits de gravité différente mais que "leurs récits se recoupent sur plusieurs points. La plupart décrivent, a minima, des comportements déplacés, similaires et répétitifs de Luc Besson envers de très jeunes femmes travaillant, ou susceptibles de travailler avec lui." Parmi ces témoignages, on retrouve celui d'une ancienne assistante de Luc Besson qui décrit avoir subi trois rapports non consentis. Une des femmes qui accuse Luc Besson d'abus sexuel est une ex-employée d'EuropaCorp, la société de production créée par le réalisateur. Elle pointe du doigt le cinéaste qui aurait "manipulé la jeune fille qu'[elle] étai[t]" au moment des faits présumés. Elle l'accuse d'avoir "opéré un chantage pour [la] mettre dans son lit." Dans les colonnes de Mediapart, celle qui se fait appeler Ananda explique qu'elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé pendant cette soirée, qu'il ne lui reste que le sentiment "qu'un truc pas clair s'était passé." Quelques jours plus tard, elle obtient un job en tant qu'assistante de direction pour Luc Besson, un haut statut qu'elle n'attendait pas mais qu'elle s'expliquera plus tard comme une volonté du cinéaste d'avoir "toujours un œil sur [elle]".

. @Mediapart révèle notamment le témoignage d'une ex-assistante de Luc #Besson, qui affirme avoir subi 3 relations sexuelles non consenties. À l'appui de son récit, elle a fourni son agenda et ce mot rédigé par Luc Besson: pic.twitter.com/sOBxAdoNNU — Marine Turchi (@marineturchi) 28 novembre 2018

D'autres femmes, anciennes élèves de l'école de la Cité du cinéma expliquent avoir connu des situations éprouvantes face à Luc Besson. L'une d'entre elles, stagiaires pendant un mois sur le tournage de Valérian et la Cité des mille planètes, a dû faire face à un réalisateur un peu trop à l'aise. Dans son récit, elle explique qu'il lui aurait souvent demandé des bisous ou de s'asseoir sur ses genoux. Ce côté tactile l'a beaucoup gênée, à tel point qu'elle explique être parfois arrivée sur les lieux avec "la boule au ventre". Durant son enquête, Mediapart a aussi eu l'occasion de parler à des femmes qui n'ont jamais connu de gestes déplacés de la part de Luc Besson. C'est le cas de la directrice de casting Swan Pham, qui a travaillé sur de nombreux films du réalisateur. Elle explique que le cinéaste "n'a jamais eu un geste ni quoi que ce soit de déplacé." Elle va même plus loin en expliquant qu'elle a elle-même "parfois dû retenir des jeunes filles qui par hasard s'égaraient dans son bureau personnel pour le voir."

Luc Besson est né à Paris en 1959, mais il n'a pratiquement pas vécu dans la capitale pendant son enfance. Il a en effet suivi pendant plus de quinze ans ses parents, professeurs de plongée, autour de la Méditerranée entre les côtes grecques, italiennes ou yougoslaves. Passionné par la mer, c'est tout naturellement qu'il s'engage à suivre la trace de ses parents en tant que biologiste marin spécialisé dans les dauphins, mais un grave accident de plongée réduit à néant ses espérances. A 17 ans, celui-ci apprend qu'il ne pourra plus jamais plonger et que l'accident aurait pu lui coûter la vue.

Les premières expériences

Le retour sur les bancs du lycée n'est donc pas facile pour le jeune Luc Besson. Pourtant, c'est à cette époque que l'adolescent va développer un goût certain pour le cinéma, se mettant à dévorer tous les films des cinémathèques, partir aux Etats-Unis pendant trois ans pour approcher les plateaux de tournage au travers de petits boulots souvent ingrats, ou encore rejoindre tous les soirs le multiplexe de Chambéry pendant son service militaire. Il trouve immédiatement après quelques petits boulots : stagiaire pour Pialat, Arcady, il réalise également quelques clips pour développer ses propres techniques de mise en scène. Au fur et à mesure de ces expériences, il fait la rencontre de Pierre Jolivet avec qui il sympathise, et les deux compères créent ensemble la boîte de production Les films du loup.

Le triomphe du Grand Bleu

Dès son premier court métrage, L'Avant dernier (1981), la future "famille" Besson se compose : Jean Reno devant la caméra (rencontré sur le tournage des Bidasses aux grandes manœuvres) et Eric Serra, qui composera la musique de tous ses films. Son premier long métrage, Le Dernier combat (1983, réunissant à nouveau Pierre Jolivet, Jean Reno et Eric Serra), est nommé aux Césars 1984 dans la catégorie Meilleure première œuvre. Puis vient Subway (1985), film policier réunissant Isabelle Adjani et Christophe Lambert, qui est son premier vrai succès avec un peu moins de trois millions d'entrées. Mais que dire alors du triomphe du Grand Bleu, réunissant plus de neuf millions de spectateurs, devenu le film culte de toute une génération ?

Cinéaste français incontournable

Se revendiquant d'une certaine influence américaine, Luc Besson aborde ensuite deux films noirs et nerveux, Nikita en 1990 et Léon en 1994. Vus en France par plus de trois millions et demi de spectateurs chacun, ces films lui permettent également de réaliser une percée certaine sur le marché américain. Le Cinquième Elément (1997), film de science-fiction plongeant Bruce Willis dans un univers futuriste coloré, réalise également une jolie carrière au box-office outre Atlantique, et permet au cinéaste de remporter le César du Meilleur réalisateur.Scénariste et producteur de la plupart de ses films, son succès l'amène aussi à produire pour d'autres réalisateurs, jusqu'à l'ouverture de sa propre société de production et de distribution, EuropaCorp. Créée en 2001, celle-ci est à l'origine du Baiser mortel du dragon, Yamakasi et autres Taxi 3, mais également de titres plus confidentiels tels que La Turbulence des fluides, Tristan ou Peau d'ange.

Face aux critiques

Pourtant, Luc Besson doit dès lors faire face des adversaires virulents : les critiques. Déjà rarement épargné par le passé (l'ouverture du Festival de Cannes en 1988 avec Le Grand Bleu reste l'un de ses pires souvenirs professionnels), celui-ci est désormais régulièrement la cible des journalistes qui lui reprochent de remplir les salles avec des productions jugées faciles, calibrées et sans saveur. Par conséquent, public et professionnels sont tous très impatients d'assister à son grand retour derrière la caméra, qu'il n'a plus touché depuis Jeanne d'Arc en 1999, pour le très mystérieux Angel-A mettant en scène Jamel Debbouze en 2005 et le film d'animation Arthur et les Minimoys en 2006 et ses deux suites Arthur et la Vengeance de Maltazard en 2009 et Arthur 3, la guerre des deux mondes. En 2011, Luc Besson prend la direction du biopic consacré à la femme politique Aung San Suu Kyi, The Lady avec Michelle Yeoh dans le rôle de la figure de l'opposition birmane. En 2013, il dirige le casting de rêve du film Malavita avec Tommy Lee Jones, Robert De Niro et Michelle Pfeifer. En 2014, il engage Scarlett Johansson pour le long-métrage d'action Lucy, qui connaît un énorme succès au box-office mondial. Malheureusement, ce ne sera pas le cas en 2017 pour son Valérian et la Cité des mille planètes, qui a fait un flop monumental, alors qu'il s'agit du film français le plus cher de l'histoire du cinéma.