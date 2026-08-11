Robert De Niro, les secrets d'un géant d'Hollywood
Fils de deux artistes, le peintre Robert De Niro Senior et la peintre et poétesse Virginia Admiral, rien ne prédestinait Robert De Niro à devenir acteur. La première expérience d'acteur de Robert de Niro remonte à ses dix ans : il a interprété le Lion peureux dans une version théâtrale du Magicien d'Oz. C'est une véritable révélation pour l'enfant, qui décide d'en faire son métier. A 16 ans, il quitte le lycée privée dans lequel il étudie pour suivre sa voie. Il rejoint l'école de théâtre Stella Adler, et va suivre des cours à l'Actors' Studio, où il rencontrera l'acteur Harvey Keitel. Il fera ses véritables débuts dans le cinéma en 1965, en devenant par hasard figurant dans le film Trois chambres à Manhattan de Marcel Carné.