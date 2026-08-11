Robert De Niro, les secrets d'un géant d'Hollywood

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Robert De Niro dans Mean Streets (1973) © REX FEATURES/SIPA

Fils de deux artistes, le peintre Robert De Niro Senior et la peintre et poétesse Virginia Admiral, rien ne prédestinait Robert De Niro à devenir acteur. La première expérience d'acteur de Robert de Niro remonte à ses dix ans : il a interprété le Lion peureux dans une version théâtrale du Magicien d'Oz. C'est une véritable révélation pour l'enfant, qui décide d'en faire son métier. A 16 ans, il quitte le lycée privée dans lequel il étudie pour suivre sa voie. Il rejoint l'école de théâtre Stella Adler, et va suivre des cours à l'Actors' Studio, où il rencontrera l'acteur Harvey Keitel. Il fera ses véritables débuts dans le cinéma en 1965, en devenant par hasard figurant dans le film Trois chambres à Manhattan de Marcel Carné.

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Manon Bricard