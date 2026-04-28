Femmes, enfant caché... Tous les secrets intimes de Clint Eastwood
Clint Eastwood est originaire d'Oakland, dans le Connecticut. En 1950, il fait son service militaire au camp de Fort Ord, durant la guerre de Corée. Diplômé comme maître-nageur, il ne partira pas sur le front et deviendra professeur de natation dans le camp. C'est également à cet endroit qu'Universal Pictures organise la projection de ses films avant leur sortie. C'est dans ces circonstances que Clint Eastwood aurait été repéré, a priori grâce à son physique avantageux. Il signe un contrat avec la société en 1954.