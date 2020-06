Josh Gad : "Artemis Fowl est l'antithèse de Harry Potter" [Interview]

Pour Kenneth Branagh, Josh Gad s'est transformé en Mulch Diggums, le nain hirsute et cleptomane de l'univers d'Artemis Fowl. Lors d'une interview en visioconférence, l'acteur nous en a dit plus sur sa participation dans le film.

Dans son adaptation d'Artemis Fowl, Kenneth Branagh ne s'embarrasse pas de problématique de taille pour le nain Mulch Diggums. Le cleptomane créé par l'auteur Eoin Colfer devient ici un nain géant plutôt qu'un nain tout court. Pour le jouer, c'est Josh Gad (la voix originale d'Olaf dans la Reine des Neiges, mais aussi Lefou dans le remake de La Belle et la Bête) qui s'est grimé en nain caché derrière une énorme veste en cuir et à la barbe hirsute. Dans une interview pour Linternaute.com, Josh Gad revient sur ce qui fait d'Artemis Fowl une saga si particulière. Il nous confie également son bonheur à l'idée de travailler à nouveau avec Kenneth Branagh et Judi Dench, qu'il avait déjà eu l'occasion de côtoyer dans Le Crime de l'Orient Express. Il partage d'ailleurs avec nous toute l'admiration qu'il a pour eux.

Comment avez-vous intégré le projet Artemis Fowl ?

Je ne refuse jamais une proposition de Sir Kenneth Branagh ! Je venais de finir Le Crime de l'Orient-Express, c'était une expérience formidable que de travailler avec un de mes héros. Quelques mois plus tard, j'ai reçu un coup de fil pour me dire que Ken voulait m'inviter sur son nouveau projet : Artemis Fowl. Bien sûr, dès que je reçois un coup de fil de Ken, je suis déjà partant mais je voulais me familiariser avec le monde créé par Eoin Colfer. J'ai ouvert les livres et n'ai pas pu faire autrement que de les dévorer. J'étais impressionné par l'idée que le personnage d'Artemis Fowl soit quasiment l'antithèse de Harry Potter. C'est un maître du crime âgé de 12 ans, un enfant qui est plus intelligent que n'importe quel adulte et n'importe quelle créature de cet univers magique, les fées, les gobelins, les nains… Ça m'a paru si différent, si original. En plus de tout ça, je suis tombé follement amoureux du personnage de Mulch Diggums, cette espèce de solitaire qui s'attire toujours des ennuis jusqu'à devenir un allié d'Artemis Fowl, ou du moins c'est ce que l'on croit.

Dans le film, Mulch est surtout utilisé en narrateur pour nous présenter l'univers d'Artemis Fowl. Vous avez donc peu de scènes avec les autres acteurs. Avez-vous trouvé cela difficile ?

Oui parce que l'aspect le plus intéressant du jeu d'acteur c'est de réagir au jeu des autres. Cela dit, toutes les scènes où je suis en quelque sorte le narrateur sont jouées face à Ken qui joue le rôle de l'enquêteur qui m'interroge. J'ai donc toujours eu cette chance de m'amuser en tournant ces scènes avec quelqu'un de brillant. Mais rien ne remplace la joie de tourner une scène avec Ferdia [Shaw, Artemis Fowl] ou Lara [McDonnel, Holly Short], Nonso [Anozie, Butler] et particulièrement Dame Judi Dench dont je suis absolument amoureux.

Avez-vous eu l'occasion d'improviser sur le tournage ?

J'en ai eu des tonnes ! C'est intéressant parce que c'est l'exact opposé de mon expérience sur le Crime de l'Orient-Express où nous avions un scénario incroyable de Michael Green qui faisait avancer l'histoire et n'appelait pas vraiment à l'improvisation. Je n'ai donc pas eu besoin d'improviser. Sur le tournage d'Artemis, j'ai vite compris que Ken accueillait non seulement l'improvisation à bras ouvert mais l'encourageait également. C'est toujours une joie pour moi d'entendre ça parce que ça me permet de proposer des choses qui sont évidemment inspirées du scénario mais qui l'emmènent plus loin. Une fois qu'on a enregistré ce qui est écrit sur la page, c'est toujours intéressant de le modifier un peu.

Avez-vous pu garder un accessoire du film ?

Non ! Et d'ailleurs ça m'agace d'y penser là. Mais c'est marrant que vous me demandiez ça parce que je suis tellement innocent que j'ai toujours peur de demander. J'aurais dû garder cette foutue veste. Je pense que je vais leur demander de m'envoyer la veste de Mulch Diggums.

Ce film vous a permis de travailler à nouveau avec Kenneth Branagh et Judi Dench. Comment c'est de travailler avec eux ?

J'ai fait le conservatoire où j'ai étudié le théâtre. Pendant ma deuxième année, tout le programme traitait de Shakespeare et on a commencé par étudier l'œuvre filmée de Sir Kenneth Branagh et Dame Judi Dench. Je pense à Henry V, de Beaucoup de bruit pour rien… On a eu des cours magistraux avec de grands acteurs britanniques comme Michael Gambon, Sir Patrick Stewart, Sir Ian McKellen et bien sûr Dame Judi Dench. Donc ils m'ont littéralement enseigné mon métier d'acteur ! Me trouver maintenant dans une situation où ils sont mes collègues, mes co-stars et mon réalisateur est tout à fait surréaliste pour moi.

Artemis Fowl - Disponible sur Disney+