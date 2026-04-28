Diamants, villes, crânes de T-Rex... Les folles dépenses des stars

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© POOL MONACO/SIPA
Diamants, voyages dans l'espace ou même des villes... Certaines célébrités se permettent parfois des dépenses complètement extravagantes.

Johnny Depp pouvait dépenser 2 millions de dollars par mois

En 2017, Johnny Depp porte plainte contre son ancienne société de gestion. A cette occasion, Deadline a révélé un document judiciaire édifiant sur le train de vie de l'acteur américain, qui aurait dépensé 2 millions de dollars par mois depuis 20 ans : il possèderait 14 maisons aux Etats-Unis, une île aux Bahamas, une ferme de chevaux, 45 voitures de luxe, un yacht gigantesque, mais devait également payer ses 40 employés.
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La Rédaction