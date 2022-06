"Procès Depp-Heard : Amber Heard peut-elle faire appel ?"

JOHNNY DEPP-AMBER HEARD. Amber Heard a été condamnée à verser 15 millions de dollars à Johnny Depp dans le procès qui l'opposait à son ex-mari à Fairfax. Elle envisage de faire appel.

[Mis à jour le 2 juin 2022 à 14h47] Le verdict du procès Johnny Depp-Amber Heard est tombé ce mercredi 1er juin. L'actrice d'Aquaman a été condamnée à payer son ex-mari 15 millions de dollars pour diffamation dans une intention malvaillante. Son porte-parole a annoncé qu'Amber Heard se préparait à faire appel. Il faudra néanmoins qu'elle soit en mesure de prouver qu'il y a eu des erreurs commises durant le procès ou le jugement. Johnny Depp a, de son côté, été condamné à lui verser 2 millions de dollars suite à des propos de son ancien avocat.

L'avocate d'Amber Heard a confirmé dans les colonnes de Variety que sa cliente allait "absolument" faire appel. "Elle a été totalement diabolisé, a décrit Elaine Bredehoft. Plusieurs éléments ont été autorisés durant ce procès qui n'auraient pas dû l'être, et cela a perturbé le jury. On n'avait pas eu le droit de leur parler du jugement rendu en Angleterre". Johnny Depp avait perdu son procès contre le Sun, qui l'avait qualifié de "mari violent" dans ses colonnes.

À la sortie du tribunal de Fairfax, près de Washington, Amber Heard a confié sa "déception inexprimable" et s'est dite "dévastée par le fait que la montagne de preuves n'ait pas été suffisante pour faire face au pouvoir, à l'influence et à l'ascendant bien plus importants de mon ex-mari" sur son compte Instagram : "Je suis encore plus déçue par ce que ce verdict signifie pour les autres femmes. C'est un revers. Cela remet en cause l'idée que la violence envers les femmes doit être prise au sérieux", a-t-elle affirmé.

Rappelons également qu'Amber Heard avait remporté le procès qui l'opposait à Johnny Depp en 2020 à Londres, puisque le juge avait estimé qu'il n'y avait pas eu de diffamation lorsque l'acteur avait été qualifié de "mari violent" dans les colonnes du Sun.

La réaction de Johnny Depp

De son côté, Johnny Depp a publié un message sur Instagram lors du verdict. Il est revenu sur des "accusations criminelles très sérieuses" qui ont changé "[sa] vie, celle de [ses]enfants, celles de [ses] proches et de [ses] fans". "Après six ans [d'accusations], le jury m'a rendu la vie", peut-on lire dans ce message. "Je me sens désormais en paix d'avoir réussi [à révéler la vérité] sur cette affaire. Je suis submergéde gratitude face à l'amour inconditionnel et le soutien colossal qui m'est venue du monde entier. J'espère que ma quête de la vérité en aura aidé d'autres, hommes ou femmes, qui se sont retrouvés dans ma situation."

Toutefois, Amber Heard n'a pas tout perdu. Johnny Depp va devoir lui verser deux millions de dollars, après que le jury ait jugé que les déclarations de l'avocat de Johnny Depp à son encontre étaient également diffamatoires. Enn effet, les jurés ont estimé que les déclarations de l'avocat Adam Waldman dans le Daily Mail en 2020 étaient diffamatoires. Il affirmait alors que les accusations proférées par Amber Heard étaient un "coup monté".

Pourquoi Johnny Depp et Amber Heard se sont affronté au tribunal ?

Le second procès opposant Johnny Depp à Amber Heard s'est tenu à Fairfax (Etats-Unis) du 11 avril 2022 au 1er juin 2022. L'acteur de "Pirates des Caraïbes" avait porté plainte en diffamation contre son ancienne épouse après une tribune publiée dans le Washington Post en 2018. Dans ce texte, l'actrice d'Aquaman affirmait être victime de violences conjugales. Cependant, elle n'a jamais cité le nom de Johnny Depp dans cet article. Amber Heard a ensuite contre-attaqué en portant plainte à son tour contre son ex-époux.

Johnny Depp rencontre Amber Heard sur le tournage du film Rhum Express, sorti en 2011. Le couple se marie en 2015, avant de se séparer en 2016. L'actrice vue dans Aquaman l'accuse alors de violences conjugales, ce que Johnny Depp dément, affirmant avoir reçu des coups de son ex-femme. Un accord est finalement trouvé et Amber Heard retire sa plainte pour violences conjugales, moyennant 7 millions de dollars.

Un premier procès Johnny Depp-Amber Heard en 2020 à Londres

En juillet 2020, un procès en diffamation oppose l'acteur au Sun, qui avait qualifié l'acteur de "mari violent". Le 2 novembre 2020, Johnny Depp perd son procès contre le Sun et fait appel au jugement. Après avoir recueilli les témoignages de l'actrice et des proches des deux parties, le juge Nicol a jugé que les mots et qualifications employés par le Sun dans leur article étaient "substantiellement vraies".