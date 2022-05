"Procès Johnny Depp et Amber Heard : le verdict dévoilé ce mardi ?"

JOHNNY DEPP AMBER HEARD. Le jury du procès Johnny Depp-Amber Heard se réunit de nouveau ce mardi 31 mai 2022. Il pourrait arriver à un verdict dans la journée.

[Mis à jour le 31 mai 2022 à 10h39] Le procès Johnny Depp-Amber Heard va-t-il arriver à sa conclusion ce mardi ? Le jury va reprendre ses discussions ce 31 mai 2022, après trois jours de pause. S'ils arrivent à se mettre d'accord, un verdict pourrait être prononcé dans la journée au tribunal de Fairfax. Cependant, de nombreuses preuves et témoignages ont été apportées au dossier, ce qui peut retarder les discussions. Les jurés se sont retirés pour délibérer vendredi, après sept semaines de procès, mais aucun verdict n'a été prononcé.

Les deux ex-époux s'accusent chacun de diffamation et de violences conjugales. Johnny Depp réclame 50 millions de dollars à son ancienne épouse, qui demande, elle, le double. L'acteur de "Pirates des Caraïbes" avait porté plainte contre son ancienne épouse après une tribune publiée dans le Washington Post en 2018 dans laquelle elle se disait victime de violences conjugales, sans le nommer, ruinant sa carrière selon lui. Ce n'est pas le premier procès qui oppose Johnny Depp à Amber Heard. En 2020, la star de Pirates des Caraïbes avait perdu le recours en justice contre le Sun, qui l'avait qualifié de "mari violent" dans un article.

Les jurés du procès qui oppose Johnny Depp à Amber Heard ont été appelés à délibérer le 27 mai 2022, après six semaines de procès. Pour l'heure, aucun verdict n'a été trouvé. Il faut en effet que tous les membres du jury arrivent à un accord pour rendre leur verdict. Rappelons également que le lundi 30 mai 2022 est férié aux Etats-Unis, ce qui repousse d'une journée la reprise des débats. Les discussions ne peuvent reprendre que le 31 mai 2022.

Pourquoi Johnny Depp et Amber Heard s'affrontent au tribunal ?

Le second procès opposant Johnny Depp à Amber Heard s'ouvre à Fairfax (Etats-Unis) le 11 avril 2022 et s'achève le 28 mai 2022. L'acteur de "Pirates des Caraïbes" avait porté plainte en diffamation contre son ancienne épouse après une tribune publiée dans le Washington Post en 2018. Dans ce texte, l'actrice d'Aquaman affirmait être victime de violences conjugales. Cependant, elle n'a jamais cité le nom de Johnny Depp dans cet article. Amber Heard a ensuite contre-attaqué en portant plainte à son tour contre son ex-époux.

Que risquent Johnny Depp et Amber Heard à l'issue du procès ?

Dans le procès qui oppose Johnny Depp et Amber Heard, ce sont de fortes sommes d'argent qui sont en jeu, mais également leur réputation. L'acteur de Pirates des Caraïbes réclame 50 millions d'euros pour les préjudices que les accusations portées à son encontre ont pu faire, selon ses dires. Son ex-compagne a contre-attaqué en réclamant le double. Au-delà de l'aspect financier de ce procès, c'est surtout la réputation des deux comédiens, et par conséquence leur carrière, qui sont entachées par ces accusations.

En France, aucun procès n'est retransmis en direct ou en streaming à la vue de chacun. Mais les choses aux Etats-Unis sont différentes. Le procès qui oppose Johnny Depp à Amber Heard a débuté le 11 avril 2022. Et l'affrontement des deux ex-époux est retransmis en direct des US. La chaîne américaine Court TV se charge de diffuser sur son site ce procès en direct de Fairfax. Celui-ci n'est cependant pas accessible sur des plateformes comme Youtube.

Johnny Depp rencontre Amber Heard sur le tournage du film Rhum Express, sorti en 2011. Le couple se marie en 2015, avant de se séparer en 2016. L'actrice vue dans Aquaman l'accuse de violences conjugales, ce que Johnny Depp dément, affirmant avoir reçu des coups de son ex-femme. En juillet 2020, un procès en diffamation oppose l'acteur au Sun, qui avait qualifié l'acteur de "mari violent". Le 2 novembre 2020, Johnny Depp perd son procès contre le Sun et fait appel au jugement. Après avoir recueilli les témoignages de l'actrice et des proches des deux parties, le juge Nicol a jugé que les mots et qualifications employés par le Sun dans leur article étaient "substantiellement vraies".