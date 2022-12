INTERVIEW. James Cameron pour "Avatar 2" : "Le challenge m'attire comme un aimant"

"Avatar : la Voie de l'Eau" est à découvrir au cinéma le 14 décembre 2022, treize ans après le premier épisode. Avant la sortie de ce film événement, nous avons rencontré James Cameron lors de sa venue à Paris. Interview.

Il y en a peu, des réalisateurs capables de réaliser des blockbusters qui soient autant des révolutions techniques et visuelles que des succès de narration et d'émotion. James Cameron fait partie de cette espèce de cinéaste qui a su conquérir le public et la critique à l'unanimité. Terminator (1984), Aliens, le retour (1986), Abyss (1989), Terminator 2 (1991), Titanic (1997), Avatar (2009), il est le père de certains des plus grands succès du septième art. Deux de ses films (Titanic et Avatar) sont mêmes devenus chacun à leur tour les plus gros succès du box-office mondial. A lui seul, il cumule trois Oscars et quatre Golden Globes. C'est dire le monstre de cinéma.

Treize ans après la sortie d'Avatar et son immense succès au box-office mondial, James Cameron est de retour pour la sortie du second épisode. Avatar 2 : la voie de l'eau. Nous avons rencontré le cinéaste lors de son passage à Paris, début décembre, quelques jours avant la sortie du film le 14 décembre. L'occasion d'expliquer aux lecteurs de Linternaute.com les raisons d'une telle attente entre les deux volets, les challenges rencontrés sur le tournage, mais aussi les thématiques principales de ce nouveau long-métrage.

L'interview de James Cameron en vidéo

"Avatar 2 : interview de James CAMERON"

Pour aller plus loin...

James Cameron nous explique l'attente entre Avatar 1 et 2

Avatar est sorti au cinéma en décembre 2009. Et c'était déjà une révolution : le long-métrage ouvre alors les frontières du septième art en introduisant la 3D, en plus d'émerveiller les téléspectateurs qui découvrent Pandora. Il devient le plus gros succès du box-office mondial, cumulant plus de 2,9 milliards de dollars de recettes pour son exploitation en salles. Même Avengers : Endgame (presque 2,8 milliards de dollars) n'a pas réussi à le dépasser. Avatar : la voie de l'eau sort 13 ans plus tard, le 14 décembre 2022. James Cameron a choisi de prendre son temps avant d'explorer de nouvelles facettes de Pandora : "La production du film a commencé en septembre 2017, nous explique-t-il en interview. Avant ça, j'ai écrit le scénario, j'ai fait de l'exploration sous-marine, j'ai travaillé sur le développement durable..." Une manière de boucler ses affaires avant de s'attaquer à son oeuvre mastodonte : "Je savais qu'à partir du moment où j'allais commencer à travailler sur Avatar 2, ça prendrait le pas sur ma vie et que tout le reste serait mis de côté."

Une révolution technique pour Avatar 2

James Cameron n'est pas seulement un cinéaste de renom, c'est également un inventeur qui met sa science au service de ses histoires. Avatar a utilisé plusieurs effets spéciaux innovants, notamment au niveau de la capture des mouvements et expressions faciales des acteurs, mais aussi le tournage en 3D grâce à une caméra digitale spécifique. Pour Avatar : la voie de l'eau, le cinéaste s'est frotté à un nouveau challenge : filmer sous l'eau. " J'ai insisté pour que les acteurs tournent vraiment dans l'eau, nous confie-t-il. Il fallait que les acteurs soient à l'aise dans l'eau et apprennent à plonger, respirer sous l'eau, nager, retenir leur respirations,..." Kate Winslet (Ronal) est devenue l'actrice qui a tenu le plus de temps en apnée sur un plateau de tournage, avec un record de 7 minutes et 14 secondes sous l'eau sans respirer. Pour tourner les scènes aquatiques, James Cameron a développé de nouvelles technologies et caméras pour capturer les mouvements et expressions des acteurs sous l'eau. "Quand j'entends le mot 'challenge', ça m'attire comme un aimant", s'amuse d'ailleurs le réalisateur.

Avatar 2, un pari financier... mais déjà des suites

James Cameron est fébrile quant à l'accueil d'Avatar : la voie de l'eau, et se montre très curieux en interview de savoir ce que les journalistes ont pensé de son dernier film. Il faut dire qu'il s'agit d'un sacré pari financier : comme il a pu le confier à QG, il faudrait que le film devienne "le troisième ou le quatrième film le plus rentable de l'histoire" pour être rentable. Peu importe, le réalisateur nous a confirmé que le troisième épisode d'Avatar est déjà tourné (sortie prévue en 2024), tout comme la première partie du quatrième film (prévu pour 2026). Un cinquième volet, prévu pour 2028, est également écrit et conçu, mais n'est pas encore entré en phase de tournage.